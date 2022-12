Nuova Politica agricola comune: Cia organizza una serie di incontri in provincia di Grosseto

Partiranno da martedì prossimo una serie di appuntamenti della Cia per spiegare questa nuova e complessa Politica agricola comune 2023-2027. Gli incontri, che si svolgeranno in presenza, ma anche online, daranno a tutti gli agricoltori, soci e non, la possibilità di avere chiarimenti e risposte circa i premi potenziali che gli stessi potrebbero ricevere nel 2023.

L’interpretazione e l’applicazione della nuova Pac sono un esercizio non facile, per le diverse opzioni possibili, i vincoli e poi le compatibilità possibili; per questo Cia Grosseto ha predisposto una serie di incontri tali da poter soddisfare le diverse esigenze degli agricoltori.

Ecco il programma:

Grosseto – M artedì 13 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, nella sala di “Grosseto Sviluppo”, in via Giordania 227, a nche in videoconferenza;

Scarlino – Martedì 13 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, nella s ala di “Auser Scarlino Scalo”, in via Matteotti 25, anche in videoconferenza;

Paganico – Mercoledì 14 dicembre, dalle 14.30 alle 18.00, nella s ala della Misericordia di Paganico, anche in videoconferenza;

Pitigliano – G iovedì 15 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, alla Cantina di Pitigliano, anche in videoconferenza;

Manciano – G iovedì 15 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, al “Cinema Moderno”, non è possibile il collegamento in videoconferenza;

Scansano – Venerdì 16 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, alla Cooperativa agricola Pomonte, non è possibile il collegamento in videoconferenza;

lunedì 19 dicembre, alle 20.30, videoconferenza per chi non ha potuto partecipare agli incontri

Copia della riunione del 14 dicembre, a Paganico, sarà inviata a tutte le aziende.