“Poetica”: Tindaro Granata porta in scena le opere di Franco Arminio al Teatro Fonderia Leopolda

Dalle opere di Franco Arminio, il “poeta paesologo”, con testi e regia di Tindaro Granata, arriva, giovedì 12 gennaio, alle 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, lo spettacolo “Poetica“.

Un appuntamento che rientra nella rassegna “Altri percorsi” e che vede la compagnia Proxima Res portare sul palco Tindaro Granata, Caterina Carpio, Mariangela Granelli, Emiliano Masala, Francesca Porrini.

“Poetica” è una mappa “umanografica” dei paesi italiani, un viaggio alla scoperta di luoghi che conservano la memoria della gente che li ha abitati. Grazie alla potenza evocativa delle parole di Franco Arminio e alla sapiente messa in scena dagli attori, con “Poetica” si ritrova l’anima di un paesaggio che sta lentamente scomparendo. Un paese reale, ma anche un luogo dell’anima, che vive in ognuno di noi.

Gli spettatori, quindi, potranno tornare, attraverso cinque brevi storie, a vivere personaggi mitologici e popolari, figure il cui ricordo affiora ancora oggi nei discorsi di chi è rimasto. La scrittura di Tindaro Granata vuole essere a servizio della poesia di Franco Arminio, sperimentando un modo originale di far dialogare poesia e drammaturgia teatrale, a volte includendo l’una all’altra, a volte rimanendo separate per unirsi solo attraverso lo spazio vuoto.

Le cinque vicende nate dalle parole di Arminio e dal confronto continuo con gli attori in scena, raccontano un momento cruciale nella vita di una persona, un abbandono. L’intuizione della scenografa e costumista di Proxima Res, Margherita Baldoni, crea poi un paese immaginario, onirico e originale, con cinque stendini sui quali si appendono i sogni e si fanno sgocciolare le fatiche di una vita di mille e più emozioni. Le storie e le poesie si muovono tra gli stendini, grazie agli attori e le attrici, come a muovere ogni persona in un quotidiano fare perso nel tempo. “Poetica” è un dialogo con i propri paesi, fisici o interiori.

Tindaro Granata, attore e direttore artistico di Proxima Res, è anche direttore dell’associazione “Situazione drammatica” e, da dicembre 2021, direttore del Teatro Greco di Tindari, all’interno del parco archeologico di Tindari, appunto. Il suo percorso artistico comincia nel 2002 con Massimo Ranieri e dal 2006 inizia un sodalizio con Carmelo Rifici, che dirige in molti spettacoli importanti, tra cui “Macbeth, le cose nascoste”. Ha recitato ne “La locandiera” e “La bisbetica domata”, diretto da Andrea Chiodi, e ha esordito, come autore di se stesso, nel 2011 con “Antopolaroid”, uno spettacolo sulla storia della sua famiglia, messo in scena con una originale rielaborazione dell’antica tecnica del “cunto” siciliano. Nel 2016 riceve il premio Ubu come “Miglior novità o progetto drammaturgico” con lo spettacolo “Geppetto e Geppetto”, che ottiene anche il premio Hystrio Twister 2017 come “Miglior spettacolo dell’anno”, e il Premio “Enriquez” come “Miglior spettacolo di impegno civile e sociale, il premio Mario Mieli 2017 come “Miglior spettacolo dell’anno”.

Per acquistare i biglietti, che hanno un costo di 12 euro, è possibile visitare il sito www.adarte.18tickets.it oppure recarsi all’ufficio Iat a Follonica, in via Roma 49, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 o dalle 16.30 alle 19.

Prima dello spettacolo è possibile partecipare all’aperitivo a cura di Melosgrano Tuscan street food (costo 10 euro, prenotazione allo 0566.52012)

Gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda proseguono venerdì 27 gennaio con la stagione teatrale e lo spettacolo “Thanks for Vaselina” di Carrozzeria Orfeo; domenica 29 gennaio con “Trucioli” di Coppelia Theatre, un altro appuntamento per adulti e bambini della rassegna “Famiglie a teatro”; la rassegna “Altri percorsi” torna il 12 marzo con “Pinocchio” di Zaches Teatro.

Tutte le informazioni sul sito: https://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/

Foto di Giulia Lenzi