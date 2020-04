Emozionarsi on line: la poesia di Lorella Ronconi incontra la fisarmonica di Stefano Indino

Chi l’ha detto che non possiamo emozionarci con la cultura davanti ad uno schermo? In questo periodo di reclusione forzata, sono tante le iniziative che cercano di riprodurre on line l’emozione dell’incontro con l’arte di qualunque tipo: c’è chi presenta libri, chi declama pezzi teatrali, chi racconta l’arte in modo garbato e partecipativo.

Poi c’è anche la poesia e Lorella Ronconi ha deciso, insieme al musicista Stefano Indino, di portarla on line per rinnovare un contatto con i suoi amici ed estimatori: un modo per sentirsi vicini ed emozionarsi. Sabato 25 aprile alle 16.30, sulla piattaforma Zoom (Cloud) Meeting, sarà possibile ascoltare la poesia di Lorella Ronconi che incontra la fisarmonica di Stefano Indino nel reading “Emozionarsi“.

Chi volesse partecipare può farlo tramite Facebook nell’evento pubblicato sulla pagina di Lorella Ronconi, contribuendo con un’offerta all’iniziativa (sulla pagina sono presenti tutte le indicazioni per aderire). L’accesso è limitato a 25 persone. Poco prima dell’orario previsto per la diretta, alle 16.15, verrà inviato a chi avrà contribuito con un’offerta, un link per partecipare comodamente da casa alla diretta su Zoom.

Lorella Ronconi, ha vinto numerosi premi con le sue poesie pubblicate in diversi libri. Da anni è impegnata per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ha ideato la pagina #Solounminuto e, nonostante la situazione difficile legata alla sua disabilità provocata da una rara malattia, continua le sue attività con lo stesso entusiasmo di sempre e proprio per questo ha lanciato l’iniziativa “Emozionarsi”.

Stefano Indino è polistrumentista con un’esperienza trentennale. Ha all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero accompagnando cantanti ed attori, registrazioni di dischi e presenze in programmi televisivi nazionali. Ha collaborato con Nicola Piovani, Fiorella Mannoia, Gianluca Grignani, Massimo Ranieri, Pippo Caruso e tanti altri. Fa parte dei GoInBa, con Alessandro Golni e Paolo Batistini. Inoltre insegna musica e ha collaborato anche ad opere su temi importanti come il musical dedicato a don Puglisi, prete ucciso dalla mafia.