Pnrr: un convegno sull’andamento dei lavori pubblici in questa fase di avvio

Martedì 29 marzo a partire dalle 9.30 a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo 10 a Firenze si terrà il convegno dal titolo “I lavori pubblici. La congiuntura e le criticità strutturali nell’avvio del Pnrr“.

E’ organizzato dall’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Toscana e dall’Irpet che presenterà uno studio al riguardo. Le conclusioni sono affidate al presidente della Regione, Eugenio Giani.

“I lavori pubblici – afferma l’assessore regionale alla contrattualistica, Stefano Ciuoffo, presentando l’iniziativa – attraversano oggi una fase di ripresa, nonostante il periodo difficile della crisi sanitaria. In Toscana, le amministrazioni ai diversi livelli di governo hanno fino a qui colto le opportunità offerte dalla rinnovata attenzione agli investimenti per il rilancio del Paese. Di fronte all’arrivo di ingenti risorse europee, ci si interroga sulle criticità strutturali del settore e su come incidere sui tempi lunghi dei lavori, senza rinunciare alla qualità degli interventi e alla trasparenza del mercato. Abbiamo quindi ritenuto utile avere un momento di confronto con gli attori di questo scenario”.

Il programma prevede i saluti istituzionali dell’assessore Stefano Ciuoffo, di Nicola Lopane, coordinatore della Rete Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici e di Ivana Malvaso, responsabile settore contratti Regione Toscana

A seguire sono in programma gli interventi di Patrizia Lattarulo e Giuseppe Francesco Gori di Irpet che presenteranno un lavoro sul tema, sul cui contenuto saranno chiamati a dibattere Stefano Frangerini, presidente di Ance Toscana, Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e responsabile Lavori pubblici di Anci Toscana, Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia di Massa Carrara e di Upi Toscana, Giorgio Centurelli, dell’Ufficio coordinamento attuazione del Pnrr del ministero dell’Economie e delle Finanze, Fabrizio Sbicca, dirigente dell’Osservatorio Studi e Analisi Banche Dati di Anac, Stefano Crestini, presidente di Anaepa – Confartigianato Edilizia e Pino Comanzo, presidente di Cna Costruzioni. Coordina Paolo Pantuliano, direttore generale della Regione Toscana e Coordinatore della Cabina di regia sul Pnrr. Concluderà il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Al convegno si può partecipare sia in presenza che da remoto. Per partecipare online occorre iscriversi al link https://www.regione.toscana.it/iscrizione-convegno-su-lavori-pubblici-e-avvio-pnrr-il-29-marzo dopodichè si riceverà il link della stanza di Zoom dove si svolgerà il convegno.

Per la partecipazione in presenza (consentita esclusivamente ai possessori del Green Pass rafforzato e di un documento di identità) vista la capienza limitata della sala occorre compilare entro il 24 marzo il form che si trova al link: https://www.regione.toscana.it/iscrizione-convegno-su-lavori-pubblici-e-avvio-pnrr-il-29-marzo e selezionare l’opzione ‘in presenza’.