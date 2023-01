Pnrr, approvato il progetto dell’impianto sportivo polivalente: investiti 2,5 milioni

Nell’ambito dei bandi e finanziamenti messi a disposizione dallo Stato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il Comune di Grosseto ha presentato una domanda di accesso ai fondi per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente che sarà adibito al ciclismo, al pattinaggio e allo skateboard. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, il cui valore complessivo è di circa 2,5 milioni di euro, suddivisi in due lotti funzionali indipendenti.

La struttura sorgerà nell’area di via Castiglionese, all’altezza di via Quarzo e nelle immediate vicinanze dell’aeroporto. L’impianto ciclistico comprenderà anche dei percorsi adatti allo skateboard e al pattinaggio, oltre ad un’area da adibire a circuito “pump track” per gli appassionati di bici Bmx e sarà dotato di tutti i servizi necessari, tra cui spogliatoi attrezzati.

“La nostra amministrazione continua ad impegnarsi nella valorizzazione e nella riqualificazione di alcune aree della città – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –, con questo progetto vogliamo sfruttare al massimo i finanziamenti previsti dal Pnrr. In questo caso particolare, ottenere i fondi per creare un nuovo impianto sportivo polifunzionale significa avere un nuovo punto di aggregazione sportiva, oltre che promuovere il perseguimento di uno stile di vita sano e salutare e ampliare concretamente l’offerta di discipline che i nostri cittadini e appassionati possono praticare“.