Pnrr e digitalizzazione: oltre 205mila euro per il Comune

Il Comune di Capalbio si è aggiudicato oltre 205mila euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per implementare e promuovere i servizi digitali rivolti ai cittadini.

“Prosegue la ricerca – commenta il sindaco del Comune di Capalbio – delle risorse europee, nazionali e regionali per il nostro territorio. I fondi ottenuti sono un ottimo viatico per accrescere il bilancio e per compiere un numero maggiore di interventi. L’obiettivo è sempre quello di valorizzare, ammodernare e velocizzare non solo i servizi offerti dall’amministrazione, ma anche facilitare l’accesso agli stessi”.

Un successo, quello ottenuto dalla giunta capalbiese, che viene analizzato ancor più nello specifico dall’assessore con delega alle Politiche di bilancio e finanza: “I fondi rivolti alla digitalizzazione dei servizi per la cittadinanza interesseranno, tra i vari ambiti, lo Spid Cie, l’App Io, Pago Pa e l’abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali. Siamo convinti che un sistema più smart e digitalizzato porterà molti benefici a tutti i cittadini capalbiesi e non solo“.