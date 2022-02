Plesso scolastico e largo Caduti Campo ai Bizzi: terminati i lavori di riqualificazione

Largo Caduti Campo ai Bizzi, a Monterotondo Marittimo, è stato oggetto di un profondo restyling grazie ad un investimento del Comune di 105mila euro.

I lavori, avviati circa un anno fa, si sono conclusi da pochi giorni e oggi, sabato 12 febbraio, si è svolta la cerimonia di inaugurazione, che ha interessato anche il plesso scolastico della scuola primaria e secondaria di primo grado, in via Garibaldi, dove, con un investimento di 60mila euro, l’amministrazione comunale ha portato a termine un intervento di ristrutturazione che ha consentito di dotare l’edificio scolastico di un nuovo ingresso con pensilina e di adeguare alla normativa antincendio di una scala interna.

“Si tratta di due lavori fondamentali – afferma il sindaco Giacomo Termine –, che ci consentono di aggiungere un importante tassello alla riqualificazione degli spazi pubblici. Abbiamo portato a compimento uno dei primi impegni presi in campagna elettorale. Sulla scuola siamo intervenuti per aumentare la sicurezza e prevedendo una pensilina per riparare studenti e insegnanti, in caso di pioggia, nel percorso fino al cancello. Rispetto invece alla riqualificazione della piazza, siamo intervenuti con l’obiettivo di ampliare gli spazi per accogliere manifestazioni pubbliche e per renderla più flessibile nel suo utilizzo. Inoltre, abbiamo valorizzato la visuale panoramica, demolendo il parapetto in muratura e sostituendolo con una ringhiera in acciaio dai contorni minimali.“

L’intervento che ha interessato la scuola è partito dal restauro e dalla riprofilazione della scala interna che collega il piano interrato al piano terra, adeguandone le dimensioni alla normativa antincendio. La scala così modificata va ad integrare il sistema delle vie di esodo, garantendo alla scuola un’ulteriore uscita di sicurezza sul retro, ai fini antincendio e mantenendo l’uscita principale al piano terra. Inoltre, è stata costruita una struttura esterna per proteggere il percorso che conduce gli alunni e gli insegnanti dalla nuova uscita secondaria fino al cancello, con illuminazione nelle ore serali.

I lavori in largo Caduti Campo ai Bizzi hanno consentito di superare la netta separazione tra marciapiede e piazza, a favore di un’unica e più ampia superficie destinata ad accogliere le manifestazioni pubbliche e la vita sociale del paese. È stata completamente rifatta la pavimentazione. Inoltre, attraverso l’installazione di nuovi arredi urbani, sono stati individuati due spazi che assolvono a funzioni differenti: una grande panca che guarda verso la piazza e il panorama, dando le spalle alla strada, caratterizza lo spazio legato alla sosta e alla vita sociale. Per migliorare la visuale panoramica è stato demolito il parapetto in muratura e sostituito con una ringhiera in acciaio dai contorni minimali. Lo spazio per gli spettacoli è stato definito da un setto in acciaio corten con funzione di quinta scenica. Davanti, sono state posizionate tre panche in acciaio corten di altezza differente che ripropongono la scansione delle sedute di un piccolo teatro. In quest’area, inoltre, all’occorrenza potrà essere posizionata una pedana mobile per gli spettacoli. Ogni panchina è dotata di dispositivi interattivi (stazioni di ricarica, access point). La nuova illuminazione con luci a led, integrate nella parte inferiore degli arredi, garantisce una luce tenue e diffusa, per creare l’atmosfera intima, tipica di una piccola piazza di paese.