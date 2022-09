Circa 645 chili di plastica riciclata in due mesi: “Grande successo degli ecocompattatori”

Gli ecocompattatori Coripet, attivati al Parco centrale e al mercato coperto di Follonica, già molto utilizzati tanto da spingere Coripet a intensificare gli svuotamenti delle macchine già poche settimane dopo la loro attivazione, hanno confermato il grande successo, dimostrando che il quotidiano riciclo effettuato da cittadine e cittadini è andato via via aumentando, generando un volume totale di plastica riciclata pari a circa 645 chilogrammi.

I dati parziali evidenziano, nel totale, 34.228 bottiglie compattate e portate nelle due postazioni della città, il 60% delle quali è stato conferito ad agosto e il 40% a luglio. Tra le due postazioni, la maggiormente utilizzata è quella localizzata al Parco centrale, che a luglio ha ricevuto l’83% delle bottiglie rispetto al 17% di quelle portate in piazza XXVI Maggio. Lieve modifica di questa percentuale nel mese di agosto, sicuramente per la maggiore densità di turisti nel centro, che hanno spostato di due punti percentuali l’utilizzo su piazza XXIV Maggio (19%).

Follonica è stato il primo Comune della Toscana a installare gli ecocompattatori Coripet su superficie pubblica e lo scopo dell’ente è stato quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, creando un prezioso riciclato, il Pet, con notevoli vantaggi per la collettività e per l’ambiente.

Come usare l’ecocompattatore

Con l’app Coripet, i cittadini possono accedere a un circuito premiante per il conferimento delle bottiglie negli ecocompattatori. Basta scaricare l’App o aggiornarla, entrare nella sezione “Tutti i vantaggi” e scoprire il circuito Coripet. Per ogni bottiglia conferita, si iniziano ad accumulare i punti che saranno conteggiati due volte: sia per il circuito Coripet sia per l’insegna che ospita le macchine. Le bottiglie in Pet alimentare acquisiscono così un doppio valore, permettendo di accedere contemporaneamente a due raccolte punti separate, raddoppiando così anche i premi. Del circuito nazionale fanno parte, ad esempio, Libraccio, The Fork, Martha’s Cottage, iMask e molte altre.