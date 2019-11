Polizia municipale, Pizzichi e Baietti: “Bando scaduto da un mese, assunzioni bloccate”

“Assunzioni della Polizia municipale: il bando è scaduto da più di un mese, perché non si è saputo più nulla?“.

A domandarlo sono Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega, e Danilo Baietti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Come centrodestra appena venimmo a conoscenza del bando di concorso, indetto dall’amministrazione comunale, per l’assunzione di nuovi agenti facemmo subito notare come i requisiti messi a bando non fossero adeguati per il Comune di Follonica – spiegano Pizzichi e Baietti -. Veniva richiesto il possesso della patente di guida A2, mentre le moto recentemente acquistate dall’amministrazione potevano essere guidate solamente con patente di guida A3, la mancanza di prove di guida con la moto, per verificare il reale stato ottimale di guida dei motocicli. Inoltre, visto che nel bando vi era la totale assenza di prove fisiche, che potevano garantire agenti fisicamente prestanti e sicuramente di giovane età, era a nostro avviso non adeguato a selezionare il personale migliore“.

“Dopo queste nostre sollevazioni ed una diffida ad adempiere, presentata al sindaco Benini, niente è stato recepito – continuano i consiglieri -. Ora però vogliamo far notare alla cittadinanza un passaggio fondamentale: il bando è scaduto il 3 ottobre e dalla sua scadenza niente è stato fatto, neppure un semplice elenco di ammessi e non ammessi. Con questo bando, ricordiamo, non si incrementa il numero di agenti, ma si va a riportare numericamente l’organico del corpo ai valori di qualche mese precedente, poiché i nuovi agenti che entreranno nel comando tramite queste assunzioni serviranno a sostituire colleghi che sono andati a coprire incarichi altrove. Follonica necessita da molto tempo di un aumento del corpo di Polizia municipale e per questo non capiamo come mai il concorso per assumere gli agenti sia fermo ormai da più di un mese“.

“Più volte in queste ultime settimane abbiamo sentito la storia che con un ipotetico commissario si sarebbe bloccata la città e i concorsi sarebbero stati stoppati, ma ad oggi se c’è qualcuno che sta bloccando l’assunzione di nuovi agenti di Polizia municipale quello è il sindaco Benini, con l’assessore alla Polizia municipale Pecorini – termina il comunicato -. Visto che il bando è ormai scaduto, chiediamo risposte e fatti concreti al sindaco a riguardo“.