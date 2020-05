Massa Marittima: locale offre e consegna pizze a operatori sanitari e forze dell’ordine

Ieri sera, un locale di Massa Marittima ha consegnato gratuitamente pizze e dolci agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine che lavorano nella cittadina metallifera.

“Parlando con i miei due soci abbiamo deciso di fare e portare ieri sera una cinquantina di pizze, partendo da tutti gli operatori sanitari dell’ospedale Sant’Andrea, dell’Istituto Falusi e della Rsa San Giuseppe, sempre pronti a prendersi cura di noi e dei nostri cari, ma non dimenticandoci di chi ha lavorato senza sosta per garantirci la sicurezza e il rispetto delle regole: Carabinieri, Polizia stradale, Polizia Penitenziaria, Polizia locale – dichiara uno dei proprietari del locale -. Abbiamo voluto fare un piccolo gesto che però era volto a dare un grande segnale: dimostrare la vicinanza della cittadina di Massa Marittima per quelle figure che in questi brutti mesi sono stati sempre al nostro servizio. Non nascondo che ci sono stati momenti di forte emozione, quando alle 21 siamo arrivati alla tenda del pre triage del Pronto Soccorso a consegnare le pizze. Immediatamente con gli operatori li presenti e, a poco a poco, con gli altri operatori di tutta la struttura ospedaliera che erano stati avvisati da quest’ultimi“.