Pizza per fare la dieta made in Follonica

La buona cucina per un italiano è un vero e proprio must, non solo per le persone più attente agli accumuli adiposi e non per forza eruditi dietologi. Le lunghe e laboriose fasi di preparazione fanno così parte della nostra cultura, che ci siamo quasi dimenticati che l’UNESCO ha iscritto la Dieta mediterranea nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità ben sette anni fa.

Un sapiente equilibrio di combinazioni di ingredienti, metodi di preparazione e antichi sentieri tradizionali unici. Così come siamo unici nei primi momenti della giornata, con la tipica colazione italiana con gli immancabili biscotti da inzuppare nel latte.

Altro segno distintivo di italianità è la pizza, anch’essa entrata a far parte più di recente del Patrimonio Mondiale Unesco. Uno dei cibi italiani più conosciuti e diffusi al di fuori dei confini nazionali, temuto da alcuni per il suo apporto di carboidrati. Però c’è sempre una soluzione a tutto.

Ecco arrivare sul mercato la Pizza Ri.Ma Benessere, la prima base dietetica per la pizza napoletana ad essere stata proposta al grande pubblico. Questo prodigio alimentare lo si deve ai personal trainer professionisti Riccardo e Marco Galgani.

Il tutto nasce nel lontano 2007, quando i due cominciarono i loro esperimenti per dare vita ad una pizza che contenesse meno carboidrati e più proteine e fibre. Come possiamo immaginare i risultati non furono subito dei migliori, sicché decisero di costituire un pool di esperti in chimica, biologia, tecnici della pianificazione e così via per giungere ad un prodotto buono per la salute e il palato.

La pizza della Ri.Ma Benessere di Follonica ha la fragranza di una pizza tradizionale e un gusto raffinato. La diversità dovuta alla miscela di ingredienti studiata ad hoc ha portato ad un impasto ricco di amminoacidi provenienti da più fonti proteiche, ha un contenuto di carboidrati molto molto ridotto con un basso indice glicemico, i grassi sono quasi nulli e include un mix di fibre multifunzionali, la cui formula è segreta.

Come documentato sulle pagine del sito Healthspring.it gli aminoacidi sono molecole biologiche essenziali per la sopravvivenza delle proteine all’interno dell’organismo: una corretta interazione degli aminoacidi con le proteine sono la base imprescindibile per il verificarsi dei processi metabolici, che portano ad una sana e robusta crescita di tutti gli apparati (scheletrico, muscolare, cartilagineo ecc…). Le proteine vengono fatte assumere in dosi più massicce del comune per dimagrire più rapidamente, perché vengono digerite più lentamente degli zuccheri, e quindi anche dei carboidrati, generando un senso di sazietà per più tempo; in questo modo il metabolismo resta attivo per più tempo, il che equivale ad un maggior consumo di energie per il suo funzionamento.

Con il tempo l’azienda Ri.Ma Benessere ha saputo evolversi sul versante della nutrizione, ampliando la propria offerta di prodotti non solo limitata alle basi dietetiche per pizza. Ad oggi offre anche una gustosa focaccia, un pane contenente del buon cioccolato, una sorta di sottile piadina riminese e una fragrante schiacciatina che distribuisce in varie regioni italiane.

Foto: keram / Pixabay