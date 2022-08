Pitigliano, al via il XXI Festival Internazionale di Letteratura Resistente

Dal 23 al 28 agosto a Pitigliano arriva la XXI° edizione del Festival internazionale di Letteratura Resistente dal titolo “Oltre le Macerie” a cura di Marcello Baranghini e Puca Jeronimo Rojas Beccaglia, dedicato alla progettazione del futuro culturale del paese a partire, appunto, dalle sue “macerie”.

Musica dal vivo, reading, presentazione di libri, mostre, laboratori, film e corti d’autore: come avviene ormai da 21 anni il Festival si propone di esprimere e divulgare contenuti senza sconti e accomodamenti, proponendo un vasto panorama di alternative tanto reali quanto interessanti.

“Il festival coltiva l’idea di una letteratura che resiste ad ogni strumentalizzazione o discriminazione – spiegano Marcello Baraghini e Puca Jeronimo Rojas Beccaglia – anche per questo motivo gli eventi sono gratuiti e le quote per partecipare ai laboratori (per bambini di ogni età) sono a offerta libera. Le Macerie, luogo che contribuisce a formare l’identità dei pitiglianesi e che rappresenta un pezzo importante della memoria condivisa, si presta ad essere ripensato e restituito alla comunità in termini di incubatore e laboratorio culturale. Una location perfetta per il Festival, anche perché contigua alla storica libreria Strade Bianche”.

Il festival è organizzato dall’associazione Strade Bianche con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Biblioteca comunale Francesco Zuccarelli e il Centro Culturale Fortezza Orsini.

Il programma:

23 agosto

Ore 17 Coloriamo le Macerie. Laboratorio di pittura con Bicio Fabbri

Ore 19 Inaugurazione festival e presentazione mostre

Ore 21.30 Presentazione libro Pietro Casciani – Storia del reparto Lupi di Pitigliano di Franco Dominici

24 agosto

Ore 17 Coloriamo le Macerie. Laboratorio di pittura con Bicio Fabbri

Ore 19 Presentazione libro Vita minima di un giovane partigiano di Antonella Cocolli e Massimo Sozzi

ore 21.30 DER GOLEM. Adriano Lanzi sonorizza dal vivo il film di Paul Wegener

25 agosto

Ore 17 Coloriamo le Macerie. Laboratorio di pittura con Bicio Fabbri

Ore 19 Interno Notte (Roberta Mattei, Simone L. Giannelli e Fabio J. Giannelli). Musica dal vivo

Ore 21.30 5 Corti d’autore a cura di Niccolò Gentili

26 agosto

Ore 17 Laboratorio della Sabbia a cura di Daniela Piretti

Ore 19.30 Valerio Billeri canta Giuseppe Gioachino Belli

Ore 21.30 Presentazione del libro Carcere e Covid di Sandra Berardi

27 agosto

ore 17 Origami. Laboratorio a cura della Biblioteca comunale “F. Zuccarelli” e del Centro Culturale “Fortezza Orsini”

Ore 19.30 Presentazione del libro Il Catalogo dei Cataloghi – Stampa Alternativa, 50 anni in 1000 libri

Ore 21 Arianna Gaudio. Anteprima La scoria infinita 2. Reading degli episodi inediti

Ore 22.30 Diaspora (Angelo Olivieri, Enrico Mianulli, Daniele Di Pentima), Musica dal vivo

28 agosto

Ore 17 Farsi un libro. Laboratorio a cura di Daniela Piretti

Ore 19.30 Pieralberto Valli. Musica dal Vivo

Ore 21.30 Alice Pelle e Corrado Re. Musica dal vivo e festa di chiusura