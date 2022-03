Torna “Pitigliano Walks & Trekking”: ogni mese tante escursioni per scoprire il territorio

Riparte dal 13 marzo “Pitigliano Walks & Trekking”: ogni mese tante occasioni per mettersi in cammino alla scoperta di Pitigliano e dintorni, con un fitto programma di escursioni guidate da un team di esperte guide turistiche, che, attraversando boschi, guadi, vie cave e necropoli etrusche, racconteranno storie, leggende e tradizioni di questo straordinario territorio. Le escursioni sono organizzate dal centro culturale Fortezza Orsini, in collaborazione con il Comune di Pitigliano.

“Nel rilancio delle destinazioni turistiche gioca un ruolo sempre più importante il turismo esperienziale. – afferma Irene Lauretti, assessore alla cultura e al turismo di Pitigliano –. Per questo, parallelamente agli investimenti sulla riqualificazione e sulla promozione delle vie Cave, in collaborazione con il centro culturale Fortezza Orsini, il Comune sta proponendo da tre anni l’iniziativa ‘Pitigliano Walks & Trekking’ che offre tante occasioni per mettersi in cammino alla scoperta del territorio, unendo al viaggio il racconto e, in alcuni casi, anche la degustazione dei prodotti tipici”.

Il primo appuntamento dell’edizione 2022 di “Pitigliano Walks & Trekking” è il 13 marzo alla Roccaccia di Pitigliano e alle sorgenti della Nova, con la guida Giada. I partecipanti avranno la possibilità di degustare i vini dell’azienda La Roccaccia al termine del tour”. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail pitiglianowalktrek@gmail.com o al numero 350.038.2685.

Ma ecco tutte le escursioni del mese di marzo:

Domenica 13 marzo, ore 10 – “Ai confini di Pitigliano. Sorgenti della Nova e la ‘Roccaccia’”. Incontro con la guida: azienda vitivinicola La Roccaccia. Google Map: JM4X+P9, 58017 Pitigliano GR. Durata: 5 ore circa / Lunghezza: 7 chilometri circa / Difficoltà: escursionistica, E. Su prenotazione degustazione vini al termine del tour (minimo 5 persone/15 euro). Over 12 anni – Pranzo al sacco

Sabato 19 marzo, ore 14.30 – “Le vie Cave di Pitigliano. Storia della Torciata di San Giuseppe”. Durata: 3 ore circa / Lunghezza: 5 chilometri circa / Difficoltà: medio-bassa. T. Over 6 anni

Domenica 20 marzo, ore 10, pranzo al sacco – “Avventura nelle Vie Cave”. Durata: 5 ore circa / Lunghezza 5 chilometri circa / Difficoltà: medio-bassa. T. Escursione+ attività didattica per grandi e bambini. Over 6 anni.

Venerdì 25 marzo, ore 16.30 – “Un antico rito pitiglianese: passeggiata serale da Pitigliano all’Annunziata”. Durata: 3 ore circa / Lunghezza: 3 chilometri circa / Difficoltà medio-bassa T. Over 6 anni.

Domenica 27 marzo, ore 10.30 – “Primavera alle vie cave”. Durata: 2 ore circa / Lunghezza: 3 chilometri circa / Difficoltà: medio-bassa T. Over 6 anni

Informazioni

Punto di partenza: Iat Ufficio Turistico – Piazza Garibaldi 12, Pitigliano. Ad eccezione del tour del 13 marzo.

Costo: 10 euro a persona | 5 euro ragazzi 12-18 anni | Gratuito under 12 anni

Informazioni e prenotazioni: e-mail pitiglianowalktrek@gmail.com, cell. 350.0382685

