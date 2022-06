“Pitigliano Walks & Trekking”: tutte le escursioni del mese di luglio

Prosegue nel mese di luglio “Pitigliano Walks & Trekking“, il ciclo di escursioni per mettersi in cammino alla scoperta di Pitigliano e dintorni, accompagnati da esperte guide turistiche attraversando boschi, guadi, vie cave e necropoli etrusche, ascoltando leggende storie e tradizioni. Le escursioni sono organizzate dal centro culturale Fortezza Orsini in collaborazione con il Comune di Pitigliano.

Ma ecco il calendario del mese di luglio.

Si comincia venerdì 1° luglio, alle 16, con “Pitigliano: la piccola Gerusalemme”. Visita al borgo, alla sinagoga e al cimitero monumentale ebraico. Adatto agli over 6 anni (Al costo dell’escursione va aggiunto il biglietto di ingresso di 6 euro).

Sabato 2 luglio, alle 9.30 “Elena, la contessa Orsini”, visita al borgo e al Palazzo Orsini, biglietto ridotto a 3,50 euro. Adatto a tutti.

Domenica 3 luglio, alle 9.30, passeggiate alle Vie Cave, durata 3 ore circa, lunghezza 3 chilometri, difficoltà medio-bassa T.

Domenica 3 luglio, alle 18, in lingua inglese e in italiano “Terrazze e bacucchi” – “Panoramic terraces and bacucchi”, una passeggiata nel centro storico alla ricerca del panorama più bello. Adatto a tutti.

Giovedì 7 luglio, alle 18, in lingua inglese e in italiano “Pietre che parlano – Talking stones”. Adatto a tutti.

Venerdì 8 luglio, alle 16, “Pitigliano: la piccola Gerusalemme”. Visita al borgo, alla sinagoga e al cimitero monumentale ebraico + biglietto di ingresso a 6,00 euro, adatto agli over 6 anni

Mercoledì 13 luglio, alle 21.30, escursione sotto la luna. Partenza: S. P. 46 Pian della Madonna/via cava di San Giuseppe, coordinate GPS 42.634897, 11.658826 Durata: 3 ore circa /lunghezza: 2 chilometri /difficoltà: medio-bassa T. Adatto agli over 6 anni.

Venerdì 15 luglio, alle 9.30, Gli “Scacciadiavoli” e le vie cave. Durata: 3 ore circa /lunghezza: 3 chilometri circa /difficoltà: medio-bassa T. Adatto agli over 6 anni.

Sabato 16 luglio, alle 9.30, “Ai confini di Pitigliano: Castell’Arso e Castelfranco” Partenza: S.P. 25 presso Borgo di Pantalla. Durata: 3 ore circa /lunghezza: 3 chilometri circa /difficoltà: medio-bassa T.

Domenica 17 luglio, alle 9.30, “Pitigliano ebraica”, visita al borgo, alla sinagoga e al cimitero monumentale ebraico + biglietto di ingresso 6,00 euro. Adatto agli over 6 anni.

Giovedì 21 luglio, alle 17, Trek urbano, i cani sono benvenuti. Adatto a tutti.

Lunedì 25 luglio, alle 10, “I nostri fiumi”, escursione e attività didattica per grandi e bambini con pranzo al sacco. Adatto agli over 6 anni. Durata: 5 ore, lunghezza: 5 chilometri, difficoltà: medio-bassa T.

Mercoledì 27 luglio, alle 18, Ti racconto Pitigliano”, adatto a tutti.

Giovedì 28 luglio, alle 21.30, “Storie di tombaroli”, partenza: S. P. 46 Pian della Madonna /via cava di San Giuseppe coordinate GPS 42.634897, 11.658826. Durata: 3 ore, lunghezza 2 chilometri, difficoltà: medio-bassa T. Adatto agli over 6 anni.

Venerdì 29 luglio, alle 17, “Le vie Cave e i Rasenna”. Partenza: S. P. 46 Pian della Madonna /Via cava di San Giuseppe, coordinate GPS 42.634897, 11.658826. Durata: 2 ore e mezza/lunghezza: 2 chilometri circa /Difficoltà: medio-bassa T. Adatto agli over 6 anni, sono ammessi i cani.

Costo: 10 euro a persona | 5 euro ragazzi dai 12 ai 18 anni | Gratuito under 12. Le visite partiranno dall’ufficio turistico, in piazza Garibaldi 10.

Informazioni e prenotazioni: mail pitiglianowalktrek@gmail.com, cellulare 350.0382685.