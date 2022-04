“Pitigliano Walks & Trekking”: ecco tutte le escursioni di maggio

Prosegue nel mese di maggio “Pitigliano Walks & Trekking“, il ciclo di escursioni per mettersi in cammino alla scoperta di Pitigliano e dintorni, accompagnati da esperte guide turistiche, attraversando boschi, guadi, vie cave e necropoli etrusche, ascoltando storie, leggende e tradizioni di questo straordinario territorio. Le escursioni sono organizzate dal centro culturale “Fortezza Orsini”, in collaborazione con il Comune.

Il primo appuntamento è il 1° maggio, alle 15.30 di fronte l’ufficio turistico in piazza Garibaldi, con “La storia la racconta l’acqua“, un viaggio nella storia di Pitigliano attraverso acquedotti, fontane e lavatoi.

Le escursioni successive sono sabato 7 maggio, alle 10, “Pitigliano con il naso all’insù”, una camminata di 3 ore circa, adatta anche ai bambini sopra ai 6 anni, in quanto di difficoltà medio bassa.

Venerdì 13 maggio, alle 10, è in programma l’iniziativa “Le vie Cave e l’olio contadino” adatta agli over 12. L’incontro con la guida è sulla provinciale Pian della Madonna, nell’area del parcheggio via Cava San Giuseppe.

Domenica 15 maggio, alle 10, “I colori della natura” un’escursione con attività didattica per grandi e bambini, adatta anche agli over 6 anni. È previsto il pranzo al sacco in quanto l’iniziativa ha una durata di 5 ore.

Sabato 21 maggio, alle 10, partirà la camminata “Ai confini di Pitigliano“: le sorgenti della Nova e la Roccaccia. Anche in questo caso il pranzo è al sacco. L’incontro con la guida sarà all’azienda vitivinicola La Roccaccia. Adatto agli over 12 anni.

Venerdì 27 maggio, alle 10, “Avventura nelle vie cave etrusche“, un percorso di 5 chilometri, di difficoltà medio bassa, adatto anche agli over 6 anni, con pranzo al sacco. Insieme all’escursione è prevista un’attività didattica per adulti e bambini.

Il costo di ogni escursione è di 10 euro a persona, 5 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni; gratuito per gli under 12 anni.

Il ritrovo per tutte le escursioni è all’ufficio turistico di Pitigliano, in piazza Garibaldi. ad eccezione dei tour del 13 e 21 maggio.

Informazioni e prenotazioni: cell. 350.0382685, e-mail pitiglianowalktrek@gmail.com