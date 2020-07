Pitigliano, riparte Bus Amico ma sarà riservato agli over 65 ed ai disabili

Da lunedì 6 luglio a Pitigliano riparte Bus Amico, il bus navetta gratuito promosso dal Comune per agevolare la mobilità dei cittadini nel periodo estivo. Ma quest’anno sarà riservato agli over 65, dovendo limitare il numero di passeggeri per le misure restrittive legate al Covid -19. Il Bus Amico rimarrà attivo fino alla fine di agosto, tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì, dalle 8 alle 12.

“Abbiamo voluto mantenere questo servizio che negli anni passati ha registrato sempre grande consenso – spiega il sindaco Giovanni Gentili – e lo abbiamo trasformato in un bus amico per gli over 65 e per persone con particolari disabilità, garantendo così un mezzo semplice e sicuro per gli spostamenti a tutti coloro che hanno difficoltà di deambulazione. Il pulmino che utilizziamo è infatti da 18 posti. Seguendo le raccomandazioni sul distanziamento sociale, può portare al massimo 6 passeggeri per volta e anche aumentando le corse non saremmo riusciti comunque a coprire il numero dei passeggeri degli scorsi anni. Per i cittadini più anziani o con disabilità è tuttavia, un servizio essenziale, di cui non possono fare a meno. Abbiamo quindi deciso di garantirlo anche quest’anno e di riservarlo proprio a loro. Per tutti gli altri, l’accesso al centro storico quest’anno sarà, comunque, più agevole in considerazione anche del fatto che probabilmente, nel rispetto del divieto di assembramento, non sarà montato il palco in piazza della Repubblica.”