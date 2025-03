L’assessore regionale Leonardo Marras in visita a Sorano: “Toscana diffusa passa anche da qui”

Sorano (Grosseto). Giornata importante per il territorio di Sorano, quella di venerdì 21 marzo, con la visita dell’assessore regionale all’economia e al turismo, Leonardo Marras, accolto con grande soddisfazione dal sindaco Ugo Lotti e dall’amministrazione comunale.

«Ringraziamo l’assessore per il suo interessamento – ha dichiarato Lotti –. Il confronto di oggi rafforza un percorso condiviso per migliorare l’offerta turistica e culturale del nostro territorio, a partire dalla riqualificazione della Fortezza Orsini, all’ampliamento del parco archeologico e al recupero di beni di grande valore, come la Rocca Aldobrandesca di Sovana».

Il sindaco Lotti ha espresso la propria soddisfazione per la visita: «Sono molto soddisfatto dell’incontro con l’assessore Marras – ha detto –. Abbiamo avuto modo di affrontare temi centrali per la salvaguardia dei nostri beni storici e paesaggistici, che rappresentano un patrimonio prezioso non solo per Sorano, ma per l’intera area della Maremma. Tra i progetti discussi, quello di un camminamento che colleghi Sovana alla Tomba della Sirena: un intervento che amplierebbe in modo significativo il nostro parco archeologico e l’esperienza turistica del visitatore».

La visita

Tra i temi affrontati, infatti, anche le trattative in corso per l’ampliamento del parco archeologico, che potrebbe estendersi fino alla celebre Tomba della Sirena, con la creazione di un camminamento che colleghi l’area fino a Sovana. Un progetto ambizioso che si affianca a quelli già in fase avanzata: il Comune ha già predisposto il progetto esecutivo per il recupero della Rocca Aldobrandesca e avviato uno studio dettagliato per la Porta di Sovana e le mura storiche della città.

L’assessore Marras ha accolto con piacere l’invito a visitare Sorano: «Sono davvero venuto volentieri – ha detto – anche perché c’è già un primo intervento che presto vedrà la luce sulla Fortezza Orsini. Ma il tema che abbiamo affrontato oggi è ancora più ampio e importante: si tratta della salvaguardia di beni culturali di grandissimo valore, non solo per Sorano, ma per tutta la Toscana».

Marras ha poi sottolineato l’importanza di una visione integrata: «Il progetto su Sovana assume i tratti di un insieme di interventi che meritano attenzione e sostegno. La Toscana diffusa, oggi anche sancita per legge, ci impone di guardare con maggiore attenzione ai territori più piccoli e meno accessibili, che da soli non potrebbero sostenere certi investimenti. Ma proprio in questi luoghi si nasconde una straordinaria passione per la cultura e un potenziale enorme per la promozione del patrimonio del nostro Paese».

Durante l’incontro, è stato ricordato anche il supporto della Regione per il recupero della Fortezza Orsini di Sorano, oggetto di attenzione da parte della consigliera regionale Donatella Spadi e del consigliere Andrea Ulmi e del presidente della Toscana Eugenio Giani, che ha garantito al sindaco Lotti un finanziamento di circa mezzo milione di euro.

La visita si è chiusa con l’impegno dell’assessore Marras e della Regione Toscana a sostenere lo sviluppo di un progetto complessivo per la valorizzazione di Sorano e Sovana, che possa diventare un modello per tutta la Maremma.