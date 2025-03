Il campo sportivo riapre al pubblico: sarà a disposizione di scuole e associazioni

Sorano (Grosseto). Dopo un periodo di lavori e rinnovamenti, iniziato nel 2023, lunedì 10 marzo il campo sportivo di Sorano riapre al pubblico, offrendo ai cittadini una struttura moderna e polifunzionale dedicata allo sport e al benessere.

Grazie a un progetto realizzato dall’ufficio tecnico del Comune, l’impianto sportivo ha subito una significativa trasformazione per diventare un punto di riferimento per chi ama l’attività fisica e il tempo libero all’aria aperta. I nuovi spazi includono una pista ciclabile e pedonale, perfetta per passeggiate e allenamenti, e un’area attrezzata per la ginnastica all’aperto. Inoltre, gli spogliatoi e i locali di servizio sono stati completamente rinnovati, garantendo il massimo comfort agli utenti. Anche il campo da calcio a 11 ha beneficiato di interventi di miglioramento, rendendolo un luogo ideale per allenamenti e competizioni: dalla prossima stagione il Sorano Calcio tornerà ad allenarsi e a disputare le partite in quest’area.

«La riapertura del campo sportivo di Sorano rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità. Abbiamo lavorato con impegno per offrire uno spazio moderno e sicuro, in grado di accogliere non solo gli sportivi, ma anche le famiglie e i giovani che desiderano praticare attività fisica in un ambiente confortevole e ben attrezzato – ha dichiarato il sindaco di Sorano, Ugo Lotti –. Questo impianto è un punto di riferimento per il territorio e il nostro obiettivo è quello di valorizzarlo al massimo, garantendo un accesso equo e regolamentato a tutti i cittadini».

Il campo sportivo sarà a disposizione gratuita delle scuole del territorio che ne faranno richiesta, mentre associazioni sportive dilettantistiche, Aps e gruppi amatoriali potranno richiederne l’utilizzo per esigenze specifiche legate allo sport o per eventi particolari, coordinandosi con gli uffici comunali.

Per garantire una fruizione ordinata e sicura della struttura, sono state stabilite alcune regole d’uso, affisse all’ingresso dell’impianto. Tra queste, l’obbligo di rispettare la multidisciplinarietà degli spazi, l’attenzione alla distinzione tra corsie pedonali e ciclabili, il corretto utilizzo delle attrezzature sportive e il divieto di atteggiamenti antisportivi o incivili.

Gli orari di apertura

Da lunedì 10 marzo, il campo sportivo sarà aperto tutti i giorni. Nel periodo invernale, dal primo gennaio al 31 marzo, l’orario di apertura sarà dalle 9 fino alle 17. Durante la stagione primaverile ed estiva, dal primo aprile fino al 30 settembre, la struttura resterà aperta dalle 9 fino alle 19. Infine, nei mesi autunnali e invernali, dal primo ottobre fino al 31 dicembre, il campo sarà accessibile dalle 9 alle 17.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a vivere questo rinnovato spazio con spirito di rispetto e condivisione, per renderlo un luogo di aggregazione, svago e benessere per tutta la comunità.