Nuove location per matrimoni e unioni civili: il Comune punta sul turismo wedding

Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano lancia una nuova iniziativa per promuovere il turismo wedding, facendo del territorio una destinazione esclusiva per matrimoni e unioni civili.

Con l’approvazione della delibera della Giunta comunale, sono state individuate nuove sedi pubbliche per la celebrazione delle cerimonie: il Palazzo Pretorio e il Museo di San Mamiliano, entrambi situati nella suggestiva frazione di Sovana, cuore storico della Maremma toscana.

Questa scelta strategica ha un duplice obiettivo: valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico locale e rendere Sorano una meta ambita per coppie italiane e straniere in cerca di un matrimonio da sogno. Grazie alla straordinaria bellezza del borgo medievale, ai panorami mozzafiato e al fascino delle sue architetture storiche, Sorano si propone come la nuova frontiera del destination wedding.

Per ampliare ulteriormente l’offerta di luoghi unici, il Comune ha pubblicato un avviso esplorativo rivolto ai privati proprietari di ville storiche, dimore d’epoca, agriturismi e tenute di pregio, affinché possano mettere a disposizione i propri spazi per la celebrazione di matrimoni civili e unioni civili.

Questa iniziativa consente di creare un network di location esclusive, attirando coppie in cerca di atmosfere romantiche e autentiche per il loro giorno speciale. Il turismo wedding rappresenta infatti una leva fondamentale per lo sviluppo economico locale, generando opportunità per strutture ricettive, ristorazione, fornitori di servizi e artigiani del settore.

«Sorano è un gioiello della Maremma toscana, un luogo in cui la storia, la cultura e la bellezza del paesaggio si fondono in modo unico. Con questa iniziativa vogliamo offrire alle coppie la possibilità di celebrare il loro matrimonio in un contesto suggestivo e autentico, promuovendo allo stesso tempo il turismo e le attività economiche locali – dichiara il sindaco Ugo Lotti –. Aprire le porte di edifici storici e dimore di pregio per le cerimonie nuziali significa anche rafforzare l’identità del nostro territorio e attrarre nuovi visitatori, creando un valore aggiunto per tutta la comunità».

Come candidarsi

I proprietari interessati potranno candidare la propria struttura entro il 15 marzo 2025, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sorano (www.comune.sorano.gr.it). Le location selezionate diventeranno ufficialmente sedi distaccate dell’ufficio di Stato civile, contribuendo a consolidare l’identità del borgo come destinazione d’eccellenza per i matrimoni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0564.633023 o scrivere all’indirizzo info@comune.sorano.gr.it.