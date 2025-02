Come migliorare i centri estivi: il Comune lancia il questionario dedicato alle famiglie

Manciano (Grosseto). Un questionario per capire come le famiglie mancianesi vorrebbero organizzare i centri estivi 2025.

È questo l’obiettivo del vicesindaco Roberto Bulgarini, che ha voluto coinvolgere ancora più da vicino i genitori dei piccoli nella definizione delle attività dei campus estivi promossi e cofinanziati dal Comune di Manciano.

Da sabato 22 febbraio a domenica 2 marzo sarà possibile per tutte le famiglie interessate al servizio compilare un form molto semplice e veloce da inviare all’ufficio che si occupa del Sociale: l’ente comunale raccoglierà i dati e in base alle risposte andrà a definire la proposta 2025.

Il link per compilare il questionario è https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeTb0WLZ4yTw5lrHXw0hlVStGwJFqEVEm9uDjzGqg29-vrmA/viewform?usp=header, oppure lo stesso è a disposizione sul sito del Comune di Manciano o sulla pagina Facebook dell’ente. Sarà possibile rispondere fino a domenica 2 marzo.

«Vogliamo iniziare sin da adesso ad organizzare i campus estivi 2025 – spiega il vicesindaco Bulgarini –: lo scorso anno sono stati molto apprezzati, ma non vogliamo fermarci e intendiamo migliorare il servizio in sinergia con le aspettative delle famiglie. Come amministrazione comunale, riteniamo che il benessere dei genitori e dei bambini sia una priorità assoluta. I centri estivi non sono solo un’opportunità di svago per i più piccoli, ma rappresentano un’importante occasione di crescita, socializzazione e apprendimento. Offrire a tutti i bambini la possibilità di partecipare, significa investire nel futuro della nostra comunità, supportando i genitori e promuovendo l’inclusione sociale. Il nostro obiettivo è quello di continuare a costruire una comunità accogliente e solidale, dove nessuno venga lasciato indietro. Continueremo a lavorare affinché Manciano sia un esempio di attenzione e vicinanza alle famiglie, garantendo servizi di qualità e rispondendo concretamente alle esigenze del territorio. Invito intanto i genitori a rispondere al questionario così da permetterci di raccogliere i loro suggerimenti per poi organizzare la proposta 2025».