Calendario eventi e strategie di comunicazione: il Comune incontra le associazioni

Manciano (Grosseto). Martedì 25 febbraio, alle 16.00, nella sala consiliare del Comune di Manciano, si terrà un incontro con le associazioni del territorio per discutere la pianificazione del calendario eventi 2025 e l’ottimizzazione della comunicazione istituzionale.

L’amministrazione comunale metterà a disposizione strumenti e linee guida per valorizzare le iniziative locali attraverso i canali ufficiali, tra cui il sito internet, i social media e l’ufficio stampa. L’incontro sarà un’occasione per condividere idee, coordinare le date degli eventi e garantire una comunicazione efficace e strutturata.

«Invito tutte le associazioni del nostro territorio a partecipare – dichiara l’assessore al turismo, Andrea Caccialupi –. La condivisione di intenti è fondamentale per promuovere il nostro comune e raggiungere quello che è l’obiettivo comune: far diventare Manciano una meta turistica d’eccellenza. Il lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni e operatori locali è essenziale per costruire un’offerta di eventi variegata, attrattiva e ben organizzata, capace di valorizzare le nostre tradizioni, il nostro patrimonio culturale e le bellezze del territorio. Un calendario strutturato e una comunicazione efficace ci permetteranno di accrescere la visibilità di Manciano e di rafforzare il suo ruolo come punto di riferimento per il turismo e la cultura.»

Tutte le associazioni sono invitate a partecipare per contribuire alla programmazione delle attività del prossimo anno.