Cascate del Mulino: il parcheggio provvisorio resterà chiuso per due mesi

Manciano (Grosseto). L’area di sosta alle cascate del Mulino resterà chiusa per due mesi come previsto dall’ordinanza sindacale. Com’è noto infatti, quel parcheggio è stato aperto per rispondere a problemi di pubblica sicurezza: è previsto che sia tenuto aperto 10 mesi su 12.

Per questo, da questo weekend, resterà chiuso e riaprirà a marzo.

Il Comune di Manciano, per ovviare alla questione, ha in studio una variante urbanistica, ma per adesso questa resta l’organizzazione.

Nelle prossime settimane sono previsti interventi di manutenzione nell’area.