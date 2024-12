Doposcuola e incontri di supporto alla genitorialità: il Comune sostiene le famiglie

Manciano (Grosseto). Un importante sostegno alle famiglie attraverso il doposcuola e un professionista a disposizione per avere supporto nella gestione dei figli.

Sono questi i punti principali dei progetti fortemente voluti dall’assessorato al sociale del Comune di Manciano, sostenuto dalla Consulta per il sociale e per i giovani, e dall’assessorato all’istruzione.

Sono stati stanziati 6mila euro dal bilancio comunale per proseguire in modo strutturato ad offrire alle famiglie mancianesi attività di doposcuola per i bambini delle scuole primarie e per dare loro supporto alla genitorialità.

«Questa iniziativa – dichiara il vicesindaco Roberto Bulgarini, con delega al sociale – mi sta particolarmente a cuore perché va a supportare le famiglie di Manciano in aspetti della vita quotidiana che spesso non vengono presi in considerazione da chi amministra un territorio. Avere la possibilità di far seguire i propri figli da professionisti per ciò che riguarda i compiti a casa, ma anche poter parlare con uno psicologo per capire come affrontare le dinamiche familiari, è a mio giudizio fondamentale per il benessere dei nostri concittadini. L’ambito del sociale ha molte sfaccettature, spesso ritenute meno importanti perché non rappresentano delle emergenze: ma sono proprio le famiglie il cuore pulsante della nostra comunità e a loro dobbiamo dare tutte le occasioni per poter affrontare al meglio la crescita dei loro figli che saranno poi i cittadini del futuro».

A seguito dell’approvazione in Giunta del progetto, gli uffici si occuperanno ora delle pratiche burocratiche per rintracciare le figure che gestiranno entrambi i servizi. «Ringrazio di cuore i dipendenti comunali e la Consulta con la sua presidente Cinza Tommasoli – conclude Bulgarini – per il lavoro fatto fino ad oggi e per quello da fare nei prossimi mesi. Il doposcuola si terrà nei locali della Pesa a Manciano, sede appunto della Consulta: presto daremo tutte le informazioni per poter partecipare al progetto».

L’attività del doposcuola per i bambini delle scuole primarie si aggiunge all’iniziativa già in corso sostenuta dall’assessorato all’istruzione, che si tiene alla biblioteca Morvidi, seguita dalla società che gestisce il servizio, Innovative Multiservice, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Manciano con quattro docenti che si sono offerte per garantire il supporto ai ragazzi.

«Il Comune – spiega l’assessore all’istruzione, Daniela Vignali – ha supportato le attività con un contributo di 854 euro, sostenendo in toto il progetto. Sono iniziative che il mio assessorato ha supportato e supporterà con entusiasmo perché vanno a sostenere le famiglie di Manciano e soprattutto gli studenti, accompagnandoli in un percorso di sostegno allo studio. Ringrazio la biblioteca Morvidi e le docenti che si sono rese disponibili per aiutare i giovani nello svolgimento dei compiti».