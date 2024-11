Un passaggio per attraversare il torrente: terminati i lavori, inaugurata l’opera

Pitigliano (Grosseto). Sono terminati i lavori per realizzare l’infrastruttura viaria di attraversamento del torrente Nova, nel comune di Pitigliano: dove prima c’era un guado, il Comune di Pitigliano ha realizzato un attraversamento tombato, le acque sono state incanalate nei tubi, sopra i quali è stato costruito il passaggio carrabile.

Questo pomeriggio si è svolta l’inaugurazione dell’opera, alla presenza del sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, insieme ad Alessio Celata, assessore ai lavori pubblici, e a Massimo Ulivieri, consigliere con delega all’agricoltura.

L’investimento è stato coperto con un finanziamento di 100mila euro ottenuto dal Comune di Pitigliano attraverso la partecipazione al bando del Far Maremma per il “Sostegno agli investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”.

“Si tratta di un’opera strategica per la viabilità locale – spiega Alessio Celata, assessore ai lavori pubblici del Comune di Pitigliano – in quanto ha consentito di riaprire la strada comunale Bottinello, chiusa dal 2012, ovvero da quando la piena aveva distrutto tutto e reso impraticabile l’attraversamento del torrente. La riapertura di questa via di comunicazione è importante anche per raggiungere le sorgenti della Nova, una meta turistica al confine con il nostro territorio, nel comune di Farnese. Questo luogo non solo ha un valore dal punto di vista naturalistico, ma anche per la presenza di un sito archeologico risalente all’età del bronzo. Grazie a questo collegamento, dunque, si aprono interessanti opportunità per ampliare l’offerta turistica di Pitigliano avviando collaborazioni con il Comune di Farnese, per la promozione di nuovi itinerari turistici.”

“La sistemazione del passaggio sul torrente Nova era un’opera attesa dagli abitanti della zona – aggiunge Massimo Ulivieri, consigliere comunale con delega all’agricoltura –, per i quali rappresenta un utile alternativa per l’accesso alle aziende agricole e per un collegamento più rapido con le provinciali Pantano, Farnese e Pitigliano”.