“Mosche”: Valentina Santini presenta il suo romanzo

Manciano (Grosseto). Sabato 23 novembre alle 17. a Le Stanze di Manciano, si terrà l’ultimo appuntamento del 2024 della rassegna letteraria “I libri nei borghi”.

Il calendario di presentazioni curato da Carlo Legaluppi, scrittore di origini mancianesi, è stato un successo con tanti incontri e tanti spunti di riflessione. Per l’evento finale le ospiti saranno l’autrice Valentina Santini, anche editor, copywriter e scrittrice per il cinema, e l’editrice e fondatrice della casa editrice Voland, Daniela Di Sora, con le quali lo scrittore Legaluppi e Francesca Lotti della biblioteca “Morvidi” di Manciano parleranno del romanzo “Mosche” edito appunto da Voland. Le letture dei brani sono affidate all’attore Ciro Sbrulli. L’evento è ad ingresso gratuito.

«Vogliamo ringraziare l’amico Carlo Legaluppi che con passione ha creato con noi questa rassegna letteraria – dichiarano il sindaco Mirco Morini e il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolini –: la cura e l’attenzione che ha messo in ogni evento rispecchiano l’amore che ha per Manciano, la sua terra di origine. Un ringraziamento particolare va a Francesca Lotti e a tutti gli autori e attori che sono stati nostri ospiti in questi mesi. Iniziative come questa creano momenti di riflessione, ma anche occasioni per conoscere Manciano. Sicuramente nel 2025 non mancherà la seconda edizione».

Il romanzo

L’ultimo appuntamento dell’anno è affidato ad un romanzo uscito nel 2024 ed edito appunto da Voland: l’autrice racconta la vicenda di Francesco Sforzi. Il protagonista ha quarantasei anni, un lavoro sottopagato e vive ancora con i genitori. Rabbioso, razzista, è convinto che il mondo sia in debito con lui. Nonna Margherita è il suo unico riferimento, ma da tempo è affidata alle cure di una struttura. Un giorno gli viene chiesto di ripulire la vecchia villa in cui la donna ha passato la vita, in modo che possa essere messa in vendita. Un luogo in cui sono custoditi cimeli di ogni tipo. Nel mettere in ordine, Francesco si imbatte in un segreto che ridisegna totalmente la verità sulla sua esistenza. E comincia uno strano ronzio, come di mosche, le stesse che invadono le stanze… Ma la rivelazione coincide con la rinascita: da rider rabbioso, Francesco diventa capolista di partito. Le sue ferree convinzioni generano voti a palate. Guidato da uno spin doctor senza scrupoli, si ritrova protagonista di una campagna politica di successo. Pillole, escort, post strategici, slogan discriminatori… Ecco la ricetta per prendere le redini del paese.

L’autrice

Valentina Santini è nata nella maremma grossetana ed è laureata in Psicologia. Collabora come editor e copywriter con alcune realtà editoriali e scrive per il cinema. Molti dei suoi racconti sono usciti in raccolte e per riviste online. È cosceneggiatrice della serie tv interattiva “Il confine di Moebius”. Nel 2022 ha pubblicato per Edizioni e/o il romanzo “L’osso del cuore”.

Daniela Di Sora è nata a Roma, si è laureata in russo e ha trascorso dieci anni tra Russia (allora Unione Sovietica) e Bulgaria. Tornata in Italia, ha insegnato letteratura russa e bulgara prima all’Università di Pisa poi a Roma Tor Vergata. Nel dicembre 1994 ha fondato la casa editrice Voland, che tuttora dirige.