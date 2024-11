Il Comune stanzia 10mila euro per le famiglie in difficoltà: come richiedere i buoni spesa

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano ha stanziato 10mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

L’avviso e la documentazione per richiedere il contributo sono online sul sito dell’ente (www.comune.manciano.gr.it): c’è tempo fino a lunedì 25 novembre per inviare la richiesta.

I buoni spesa sono destinati a nuclei familiari residenti nel Comune di Manciano con un indicatore Isee uguale o inferiore a 10mila euro. La domanda potrà essere fatta da un solo componente per famiglia. Sulla base delle richieste pervenute, gli uffici comunali provvederanno alla fase istruttoria di verifica di quanto dichiarato: in base all’Isee e al numero dei componenti del nucleo familiare, saranno assegnati buoni da 200 o da 300 euro. La graduatoria sarà stilata in ordine crescente di Isee fino ad esaurimento della disponibilità economica stanziata, pari appunto a 10mila euro.

«Si tratta di un’iniziativa volta a dare un supporto concreto a chi vive nel nostro comune e si trova in difficoltà – spiega il vicesindaco Roberto Bulgarini –: per adesso abbiamo stanziato 10mila euro, in base alle domande che arriveranno capiremo come portare avanti questa iniziativa che intendiamo calendarizzare anche in futuro. La nostra amministrazione investe molto sul settore sociale affinché nessun mancianese si senta solo, che si tratti di difficoltà economica, relazionale o di necessità di supporto. Crediamo che questo sia uno dei compiti di chi amministra un ente pubblico: mettere in atto azioni che vadano a sostegno della comunità».

Il buono spesa sarà utilizzabile solo nei negozi che aderiranno all’iniziativa e solo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, non sarà cedibile e non dà diritto a resto in contanti. I ticket scadranno il 31 gennaio 2025.

Le domande per l’assegnazione dei buoni spesa potranno essere inviate unicamente tramite l’apposito modulo disponibile sul sito internet comunale e inviato tramite Pec all’indirizzo comune.manciano@postacert.toscana.it o consegnato a mano all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.30).

Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo sara.bartoccini@comune.manciano.gr.it o chiamando i numeri 0564.625342 o 0564.625340.