Medici di base: riorganizzazione temporanea in paese

Sorano (Grosseto). La direzione della zona distretto Colline dell’Albegna informa i cittadini di Sorano, assistiti dalla dottoressa Giulia Rosi, che, grazie alla collaborazione di alcuni dei medici del gruppo della medicina generale di Pitigliano e Manciano, è stato possibile garantire dei turni di assistenza nel distretto di Sorano: gli orari sono indicati in sede.

Restano confermati gli orari nei centri di San Quirico di Sorano e Castell’Ottieri.

«La mancanza di medici di medicina generale e anche di continuità assistenziale purtroppo è veramente grave – dichiara Roberta Caldesi, direttrice della zona Colline dell’Albegna -: solo con la collaborazione tra gli stessi medici della medicina di gruppo della zona è possibile supplire alle assenze che si possono verificare. E per questo ringrazio tutti i medici resisi disponibili. Ciò non toglie il fatto che, come azienda, continuiamo a cercare e contattare soprattutto gli specializzandi, vera futuribile risorsa in campo».