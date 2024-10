Il Comune vende un’auto e un trattore: come partecipare all’asta

Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano mette in vendita due mezzi comunali non più utilizzati con un’asta pubblica che si terrà mercoledì 20 novembre, alle 10.00, all’ufficio tecnico in piazza del Municipio 15.

Nello specifico, i mezzi sono una Terna Fiat Allis FB 7 B, immatricolata nel 1987 (base d’asta 4.000 euro) e un trattore Hurlimann 60 CV, immatricolato nel 1996 (base d’asta 3.500 euro).

Tutte le informazioni sono sull’Albo pretorio online (https://www.comune.sorano.gr.it/it/page/96885).

Le offerte

Gli interessati possono presentare la propria offerta entro le ore 12.00 di martedì 19 novembre: ogni offerta dovrà essere inoltrata in busta chiusa e contenere la documentazione richiesta, inclusa la presa visione obbligatoria dei mezzi. I beni saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzia da parte dell’amministrazione comunale.

A breve il Comune di Sorano metterà in vendita anche una Suzuki Gran Vitara diesel.

Per maggiori informazioni o per visionare i mezzi, gli interessati possono contattare l’ufficio tecnico del Comune (e-mail ufficiotecnico@comune.sorano.gr.it o tel. 0564.633023).

L’asta si svolgerà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà al miglior offerente per ciascun lotto. In caso di offerte uguali, si procederà con un rilancio o, in alternativa, con sorteggio, per assegnare il lotto al miglior offerente.