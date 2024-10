Il Comune mette in vendita tre immobili: come partecipare all’asta

Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano ha pubblicato l’avviso di un’asta pubblica, che si terrà lunedì 11 novembre a partire dalle 15.00, in sala del Consiglio del palazzo comunale (in piazza del Municipio n. 15).

L’asta riguarda l’alienazione di tre immobili di proprietà del Comune: il primo è un terreno adibito a parcheggio pubblico in località Filetta, di fronte alle Terme di Sorano, di 3.540 metri quadrati. Il prezzo a base d’asta in questo caso è 74.400 euro. Il secondo lotto è un area marginale di strada pubblica in località Casa Contini, al prezzo di partenza di 10.500 euro. L’ultimo immobile è un magazzino a San Quirico (in via Mazzini n.4): la base d’asta è di 10.100 euro.

Come partecipare all’asta

Per partecipare all’asta, i candidati dovranno presentare un’offerta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “Offerta – Asta pubblica del giorno 11.11.2024 per l’alienazione del lotto n.___ – non aprire”, entro le ore 12.00 di sabato 7 novembre 2024 all’ufficio Protocollo generale del Comune di Sorano.

L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete. Il deposito cauzionale, pari al 10% del prezzo base d’asta, dovrà essere versato tramite il sistema PagoPA. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta più alta e, in caso di offerte uguali, si procederà con un’asta privata tra i partecipanti.

Gli interessati possono consultare la documentazione completa e dettagliata sul sito web del Comune di Sorano (www.comune.sorano.gr.it) o contattare l’ufficio tecnico del Comune per informazioni e richieste di sopralluogo.