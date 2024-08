Conclusi i lavori agli impianti sportivi: il Comune investe 60mila euro

Manciano (Grosseto). La nuova stagione sportiva è alle porte e il Comune di Manciano ha investito circa 60mila euro per la sistemazione degli impianti sportivi di Manciano e Montemerano.

Nello specifico, i lavori hanno interessato il campo sportivo in erba “Luigi Niccolai” nel centro urbano capoluogo, dove è stato installato un nuovo impianto di irrigazione e sono stati acquistati dei nuovi macchinari per mantenere il campo in buon condizioni. A Montemerano, invece, l’intervento agli impianti sportivi della frazione ha previsto la sistemazione della recinzione, compresi il cancello d’ingresso, l’acquisto di un macchinario per l’irrigazione del campo e l’attivazione di una convenzione con un privato per la fornitura dell’acqua.

«L’amministrazione comunale – spiegano l’assessore ai lavori pubblici, Marco Galli, e il consigliere comunale con delega allo Sport, Matteo Bartolini – continua ad impegnarsi per promuovere lo sport e in generale l’aggregazione dei nostri giovani. Queste opere hanno previsto un impegno di spesa importante che siamo riusciti a ricavare direttamente dal nostro bilancio: gli interventi vanno a migliorare le condizioni delle due strutture permettendo così il normale svolgimento delle attività sportive».