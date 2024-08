Sanità, i sindaci: “Più attenzione anche per la radiologia del Petruccioli e del San Giovanni di Dio”

Pitigliano (Grosseto). “Apprendo con piacere le novità che riguardano i reparti di radiologia di Castel del Piano e Massa Marittima”: a dichiararlo è il presidente della Conferenza zonale dei sindaci delle Colline dell’Albegna, Giovanni Gentili.

“Strutture ospedaliere di aree periferiche, per le quali la Asl Toscana Sud Est ha avviato la procedura di selezione del nuovo primario – sottolinea Gentili –. Ci chiediamo perché in quella stessa comunicazione della Asl non vengano annunciati impegni altrettanto puntuali per gli ospedali di Pitigliano e Orbetello, dove la radiologia da due mesi e mezzo si trova in una situazione di forte criticità per la mancanza di medici. Conosco bene il quadro complesso di Pitigliano ,mentre i problemi legati alla carenza di personale della struttura ospedaliera di Orbetello mi sono stati più volte comunicati dall’assessore di Orbetello Silvia Magi, che ha sempre espresso preoccupazione. Le nostre zone sono periferiche tanto quanto quelle in cui la Asl ha appena annunciato di voler intervenire”.

“Ci aspettiamo pertanto che le procedure per il reclutamento di dirigenti medici per gli ospedali di periferia riguardino anche le strutture ospedaliere di Pitigliano e Orbetello. Se così non fosse, c’è il rischio che vengano meno servizi essenziali per la tutela della salute dei cittadini – termina Gentili –. È inaccettabile che si trascuri ancora una volta la nostra realtà: qualora non vengano presi provvedimenti, siamo pronti a far sentire forte la nostra voce, per difendere con determinazione i diritti delle comunità che rappresentiamo”.