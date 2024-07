Rifiuti, il Comune: “Troppi disservizi, Sei Toscana rispetti gli accordi”

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano ha introdotto la raccolta differenziata con i cassonetti automatizzati portando la nuova organizzazione nel territorio. Un progetto condiviso con tutti i Comuni della provincia di Grosseto, che è stato affrontato a step nelle varie zone. Ancora il piano non è stato ultimato, mancano alcuni aspetti che verranno messi a regime in questi mesi. Purtroppo, però, sono molte le criticità riscontrate dall’amministrazione comunale.

«È diventata una situazione insostenibile – dichiarano dalla Giunta mancianese. in particolare dall’assessorato all’Ambiente–: ogni giorno ci vengono segnalati problemi, dai cassonetti pieni, ai rifiuti abbandonati al lato delle postazioni perché appunto i contenitori sono arrivati al limite, ai cattivi odori. In questi giorni siamo arrivati al culmine: abbiamo chiesto la pulizia dei cassonetti ,ma ancora il gestore non ha risposto, i cittadini ci segnalano, attraverso delle foto, che per giorni non viene svolto il servizio di svuotamento, siamo in attesa da mesi di spostamenti di postazioni, ma ancora non arrivano le risposte che ci aspettavamo.

Giustamente le persone fanno riferimento a noi amministratori, che però non siamo responsabili del servizio. Quello che possiamo fare è mandare gli operai comunali a pulire ma, come si capisce, i dipendenti del Comune non possono svolgere anche le funzioni che spetterebbero ad altri. Noi ci impegniamo per promuovere il nostro territorio, investiamo in progetti e in eventi e poi ai turisti diamo una simile cartolina di benvenuto? Siamo veramente arrivati al limite: stiamo ragionando sulle possibili azioni che, come Comune, possiamo intraprendere per far rispettare a Sei Toscana gli accordi e per migliorare il servizio».