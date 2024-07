Manciano e Nyons: si rafforza il gemellaggio tra il Comune maremmano e quello francese

Manciano (Grosseto). Si rafforza il legame tra il Comune di Manciano e Nyons, paese del sud della Francia.

Il gemellaggio tra i due paesi è attivo dagli anni Novanta ma, grazie all’impegno dell’amministrazione mancianese, i rapporti negli ultimi anni sono ritornati ad essere ancora più stretti. Il fine settimana appena trascorso, l’assessore all’ambiente e all’istruzione Daniela Vignali è stata ospite della cittadina: nell’occasione è stata inaugurata una rotatoria dedicata a Manciano e non solo. Daniela Vignali è stata nominata “Cavaliere dell’olivo“, l’onorificenza più importante assegnata dal municipio francese.

«È stata una grandissima emozione – racconta l’assessore mancianese –: l’amministrazione francese mi ha accolta con tanto affetto, ho potuto inaugurare la rotatoria dedicata a Manciano e partecipare alla processione e infine alla cerimonia per il riconoscimento di “Cavaliere dell’olivo”. Negli anni scorsi ci siamo impegnati per riportare in auge questo gemellaggio attraverso viaggi di istruzione che hanno coinvolto i nostri studenti, grazie all’importante collaborazione della dirigente scolastica Francesca Iovenitti, con visite reciproche e scambi culturali importantissimi. Per quanto mi riguarda, posso dire di essere molto gratificata dall’importante riconoscimento che mi sprona ulteriormente a lavorare con impegno per coltivare e migliorare i rapporti fra le nostre due comunità. Continueremo a coinvolgere i giovani e la scuola e vogliamo ampliare gli scambi sulla coltivazione degli olivi. Entrambi i Comuni stanno lavorando per sviluppare la cultura dell’olio, ricordo che pochi giorni fa Manciano è entrata a far parte dell’associazione “Città dell’olio”,e a Nyons la produzione e la qualificazione dell’olio di oliva riveste grande importanza, basti pensare che esiste una confraternita che si dedica proprio a questa tradizione. Mi auguro che possa nascere una collaborazione anche in questo campo, con benefici per entrambe le comunità».

La delegazione francese in autunno tornerà a Manciano: i Comuni stanno già da mesi lavorando per gettare le basi per progetti futuri.