Al via il corso di fumetto: il Comune sostiene l’iniziativa dell’Arci

Manciano (Grosseto). È iniziato il corso di fumetto organizzato dall’Arci di Manciano e sostenuto dall’amministrazione comunale.

«Abbiamo voluto essere presenti alla prima lezione per ringraziare pubblicamente il circolo mancianese per questa bellissima iniziativa rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni»: così intervengono il sindaco Mirco Morini e il vicesindaco Roberto Bulgarini.

Insieme alla presidente dell’Arci Donatella Pozzi, il vicesindaco ha dato il via al corso dell’associazione di promozione sociale iscritta al registro degli enti del Terzo settore (Ets), una realtà consolidata di integrazione intergenerazionale che fin dal 1998 si è impegnata nella formazione continua per varie fasce d’età (ad esempio con le lezioni di informatica per la terza età e quelle di inglese per adulti realizzate negli anni scorsi).

Il corso, realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Manciano, ha la finalità di creare un’occasione di apprendimento costruttivo attraverso il linguaggio del fumetto. Il paese ha già una tradizione nella promozione di questo tipo di cultura, avendo già ospitato per diversi anni l’evento Cartoon Village, a cui il circolo Arci ha collaborato attivamente facendo da base logistica per i cosplay.

Le lezioni incoraggiano l’espressività artistica e la socialità delle ragazze e dei ragazzi nel periodo estivo ed è tenuto da Marco Cappuccini, insegnante professionista della Fondazione Chelli di Grosseto, specializzata in formazione e istruzione, che gestisce nel capoluogo provinciale una scuola di comics.

Parallelamente allo svolgimento del corso, i volontari del circolo organizzeranno anche attività ricreative rivolte ai ragazzi partecipanti, come giochi da tavolo e di ruolo, tornei di carte collezionabili e merende. Il corso, strutturato in 4 appuntamenti tutti i martedì di luglio, prevede la consegna di un attestato ufficiale di partecipazione nonché il coinvolgimento della sezione Avis di Manciano: per incrementare la cultura civica e il senso di partecipazione, i ragazzi e le ragazze coinvolti (11 in totale, sia da Manciano che da frazioni e paesi limitrofi) potranno infatti presentare una tavola ispirata ai valori della solidarietà e della donazione del sangue, il disegno vincitore sarà premiato durante la festa dell’Avis il 16 agosto prossimo

«Siamo molto soddisfatti di aver potuto realizzare questo progetto – dichiara la presidente Pozzi –. A tutti quanti un buon lavoro e un augurio per altre interessanti iniziative».