L’area sportiva si rifà il trucco: il Comune ottiene un finanziamento di 141mila euro

Pitigliano (Grosseto). Il Comune di Pitigliano, con la partecipazione al bando regionale sull’impiantistica sportiva, ha ottenuto un importante finanziamento di 141mila euro per riqualificare l’area sportiva della cosiddetta zona delle Piastrelle, sotto allo stadio comunale “Vignagrande”.

“Finalmente, grazie a queste risorse, possiamo riqualificare l’area in cui attualmente si trova il vecchio campo da calcetto, che da tempo necessita di una profonda manutenzione – spiega Alessio Celata, assessore comunale ai lavori pubblici –. La volontà dell’amministrazione comunale è quella di realizzare un nuovo campo da gioco all’aperto, polivalente, in modo da aprire la fruizione di questo spazio anche ad altre discipline sportive, oltre al calcetto. Abbiamo colto l’opportunità di questo bando regionale per coprire praticamente tutto l’investimento. Il progetto prevede infatti una spesa complessiva che si aggira sui 149mila euro, di cui 141mila provengono da finanziamento regionale a fondo perduto e il resto, pari a 7mila euro, da risorse proprie dell’amministrazione comunale. Ringraziamo gli uffici che hanno lavorato bene confermando la capacità del Comune di Pitigliano di attrarre risorse per progetti pubblici importanti per la comunità”.

“Le attività sportive sono un motore di rigenerazione urbana, facendo vivere gli spazi pubblici – aggiunge Alessandro Polidori, consigliere con delega allo sport -. Con questo intervento andiamo a riqualificare la zona sportiva attorno allo stadio ‘Vignagrande’ con benefici per tutta l’area in termini di decoro urbano e di vivibilità. Inoltre, viene potenziata l’impiantistica sportiva con l’obiettivo di ampliare gli sport praticabili coinvolgendo categorie e fasce di utenza sempre più ampie, nella consapevolezza di quanto lo sport sia importante per il benessere dei cittadini”.