Videosorveglianza e sicurezza: in arrivo 22 nuove telecamere in paese e nelle frazioni

Sorano (Grosseto). Ad oggi, nel territorio del comune di Sorano sono state installate 39 telecamere e precisamente 14 a Sorano capoluogo, 4 a Sovana, 7 a San Quirico, 4 a Castell’Ottieri, 2 a San Valentino, 6 a Pratolungo, 2 a Montorio, con una spesa complessiva di circa 75mila euro, 45mila dei quali a carico del Comune e 30mila a carico della Regione Toscana.

Questi dati sono stati forniti dal sindaco Pierandrea Vanni in un’informativa al Consiglio comunale.

Il Comune è in attesa dell’esito di una nuova richiesta di finanziamenti per 58mila euro presentata alla Prefettura e che prevede l’installazione di altre 22 telecamere, di cui 6 a Sorano, 4 a Sovana (nell’area archeologica) 2 a San Giovanni delle Contee, 2 a San Quirico, 2 a Elmo, Montebuono e Montevitozzo e infine 2 in località Sordino/Sforzesca.

Complessivamente quindi , quando sarà realizzato questo ulteriore progetto, si arriverà a 61 telecamere, con una spesa complessiva di circa 135mila euro, con funzioni differenziate a seconda delle varie installazioni.

“Con questo ulteriore intervento – ha sottolineato il sindaco – potremo coprire una larghissima parte del territorio comunale e in particolare la principale viabilità provinciale e comunale e le aree considerate più sensibili, oltre al patrimonio storico e culturale”.