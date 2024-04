Raccolta differenziata: il Comune mette a disposizione gratis 60 compostiere

Sorano (Grosseto). In collaborazione con Sei Toscana, il Comune di Sorano mette a disposizione gratuitamente e in via sperimentale, a quanti ne faranno richiesta scritta, 60 compostiere.

Grazie al compostaggio domestico, è possibile ridurre i rifiuti organici, produrre concime naturale per orti e giardini e migliorare la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati.

E’ richiesto l’impegno a selezionare correttamente le materie prime nella compostiera e cioè scarti alimentari, del giardino e dell’orto, e biodegradabili.

A quanti riceveranno la compostiera, sarà comunque consegnata una guida al compostaggio domestico.

Sono previsti controlli e, nel caso di una cattiva gestione, la compostiera potrà essere ritirata.

“Se tale fase sperimentale avrà esito positivo, il prossimo anno si potrà ottenere una riduzione per la tassa sui rifiuti (Tari) – spiega il sindaco Pierandrea Vanni -. Le richieste dovranno pervenire al Comune (ufficio Ciclo dei rifiuti) per mail, all’indirizzo ufficiotecnico@comune.sorano.gr.it, oppure direttamente al protocollo dell’ente, a partire dal 15 aprile, e dovranno contenere una precisa indicazione della località e delle caratteristiche del luogo dove si intende collocarla. Le compostiere saranno affidate via via sulla base delle richieste pervenute, purchè rispondano ai requisiti richiesti, fino al loro esaurimento”.