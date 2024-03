Consulta comunale per le politiche sociali: eletto il nuovo presidente

Pitigliano (Grosseto). Francesco Orsini è il nuovo presidente della Consulta comunale per le politiche sociali di Pitigliano. L’assemblea si è riunita nei giorni scorsi eleggendo il presidente, che a sua volta ha nominato, come vicepresidente, Sonia Benicchi e, come, segretario Ugo Biagi.

Istituita nel 2018 dal Comune di Pitigliano, la Consulta per le politiche sociali è un organismo in cui si incontrano e dialogano le diverse realtà del territorio che si occupano di sociale.

“Il sociale è un settore che sta assumendo sempre più un ruolo fondamentale per la tenuta delle comunità locali – afferma Serena Falsetti, assessore comunale alle politiche sociali -, soprattutto nei comuni più piccoli dove, tra vecchie e nuove povertà, le disuguaglianze tendono ad aumentare. La Consulta nasce su stimolo dell’amministrazione comunale per esercitare funzioni consultive e propositive nei confronti del Comune, contribuendo a definire le politiche sociali, giovanili e di volontariato. In questi anni ,favorendo il confronto tra diverse esperienze e competenze, la Consulta ha contribuito alla prevenzione e all’individuazione di fenomeni di emarginazione e disagio sociale e alla sensibilizzazione su alcune tematiche specifiche, attraverso l’organizzazione di iniziative pubbliche come ‘Giovani e dipendenze’, ‘Bimbi sicuri’. Ringrazio il presidente uscente Paolo Emilio Giusti, che in questi anni è stato un importante punto di riferimento e auguro buon lavoro al neopresidente Francesco Orsini e a tutti i membri della Consulta“.

“Voglio ringraziare tutte le associazioni che, tramite i propri rappresentanti, hanno deciso di affidarmi l’incarico di presidente di questa Consulta – commenta Francesco Orsini -. Sono loro il vero cuore pulsante della nostra comunità. Spero che la Consulta diventi un osservatorio privilegiato per tentare di comprendere quali siano le principali criticità del nostro territorio. Rafforzeremo la rete, cercheremo di promuovere una comunità includente dove speriamo nessuno resti indietro. Ci sarà tanto da fare, ma l’impegno sarà massimo”.

I membri della Consulta

Attualmente fanno parte della Consulta: Francesco Orsini (di nomina sindacale) presidente della Consulta; il sindaco Giovanni Gentili; Serena Falsetti, assessore alle politiche sociali; Irene Lauretti assessore alle pari oppportunità; Pierluigi Camilli, consigliere di minoranza; Ugo Biagi di nomina sindacale; Andrea Settimelli, presidente dell’Asp D.F. Rossi; Pier Luigi Colonnelli, presidente della Croce Oro; Francesco Corti, presidente dell’Avis; Antonella Franci, delegata della Caritas; Luigi Giusti, presidente della cooperativa La Cometa; Sabrina D’Angelo, presidente del centro culturale Fortezza Orsini; Sabina Sonnini, delegato della Croce Rossa; Francesca Xerry de Caro, delegata di San Vincenzo De Paoli; Martina Torresi, assistente sociale delegata dai Servizi sociali; Elisa Poponi, responsabile del servizio; Sonia Benicchi, delegata del Comprensivo “Umberto I” di Pitigliano.