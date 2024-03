Piante infestanti e verde incontrollato: al via la pulizia della rupe

Pitigliano (Grosseto). Dopo l’intervento del 2018, il Comune di Pitigliano, avvalendosi del personale dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora, ha avviato una nuova bonifica dello sperone di tufo su cui si erge il borgo, liberando la base dalle piante infestanti e dal verde che cresce incontrollato.

I lavori sono iniziati in questi giorni, con un investimento sostenuto dal Comune di Pitigliano di 40mila euro, e termineranno nelle prossime settimane.

“Rovi e rampicanti crescendo liberamente, in modo disordinato e confuso, vanno a coprire la rupe – afferma Alessio Celata, assessore comunale ai lavori pubblici –, andando così a ridurre l’effetto scenografico dell’illuminazione notturna. Siamo intervenuti 5 anni fa e torniamo di nuovo ad attuare una manutenzione straordinaria per garantire alla nostra rupe un aspetto più curato e ordinato con l’impegno di programmare, nei prossimi anni, interventi più frequenti, in considerazione della velocità con cui la vegetazione tende a riappropriarsi degli spazi”.

“L’estirpazione delle piante infestanti, la manutenzione dei sentieri e degli spazi pubblici sono fondamentali per godere appieno e in sicurezza della bellezza del territorio – aggiunge Massimo Ulivieri, consigliere dell’Unione e consigliere comunale delegato al verde pubblico –. Con questo obiettivo abbiamo potenziato il parco macchine, con l’acquisto da parte dell’Unione dei Comuni, in accordo con le amministrazioni comunali, di un nuovo trincia telecomandato antiribaltamento, che consente di intervenire anche sui terreni più impervi, senza operatore a bordo, in modo da garantire l’esecuzione in totale sicurezza delle operazioni più complesse”.