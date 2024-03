Il Comune incontra i cittadini della frazione: “Boom di presenze e consensi”

Manciano (Grosseto). “Quello di ieri è stato un incontro proficuo e costruttivo con i cittadini di Poggio Murella, con i quali si è instaurato un rapporto di sincera collaborazione per affrontare le problematiche della frazione e per cominciare un percorso condiviso per raggiungere gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche della Giunta Morini”.

Sono queste le parole del del sindaco di Manciano Mirco Morini e del capogruppo di maggioranza Roberto Bulgarini in occasione dell’assemblea pubblica che si è svolta ieri sera, giovedì 29 febbraio, nella parrocchia di San Giuseppe.

“Grazie ai numerosi cittadini, circa 60 – dichiara il consigliere delegato alle frazioni, Matteo Bartolini -, che si sono riuniti insieme alle istituzioni per affrontare le tematiche più urgenti e concrete. Continueremo a incontrare i residenti di tutte le frazioni, come peraltro questa Giunta ha sempre fatto, con un confronto aperto e fruttifero”.

“A Poggio Murella e a Poggio Capanne – afferma Daniela Vignali, assessore all’ambiente – saranno posizionati a breve gli ultimi cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Un altro passo avanti per rendere il territorio funzionale e al passo con i tempi”.

“Poggio Murella – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Marco Galli – sarà protagonista del primo stralcio della nuova strada Pantani, presteremo attenzione anche alla strada delle Pergolacce, che ha bisogno di essere sistemata e messa in sicurezza”.

“Grazie ancora ai cittadini di Poggio Murella per l’ospitalità – concludono tutti i membri della Giunta –, certi che questo incontro darà i suoi frutti”.