Centri estivi: bando del Comune per i soggetti interessati all’organizzazione e alla gestione

Manciano (Grosseto). “Abbiamo lavorato con largo anticipo per avviare un’indagine di mercato rivolta ai soggetti interessati all’organizzazione e alla gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi”.

Queste le parole dell’assessore al sociale del Comune di Manciano, Roberto Bulgarini, in occasione della pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale.

“È la prima volta – continua Bulgarini – che si pone attenzione a questo genere di esigenza delle famiglie, con una tempistica adeguata. È la prima volta che un’indagine di mercato sia stata avviata nel mese di febbraio e quindi siamo fiduciosi che i centri estivi partiranno regolarmente a giugno e a luglio, quando le scuole saranno chiuse. Rispetto al passato daremo una risposta concreta ai genitori che d’estate lavorano e che avranno a disposizione i campi in cui far svolgere le attività educative, sportive, ludiche e ricreative ai propri figli. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto”.

“I centri estivi – afferma Matteo Bartolini, consigliere comunale delegato allo sport – sono rivolti a bambini e a ragazzi dai 3 ai 12 anni, divisi nelle fasce di età 3-6 anni e 7-12 anni, che si svolgeranno principalmente nei locali scolastici di Manciano, Marsiliana e Montemerano per un periodo replicabile minimo di 4-5 settimane (un mese), a partire dal 17 giugno per la fascia di età 7-12 e a partire dal 1° luglio per i bambini della fascia di età 3-6 anni“.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.manciano.gr.it/c053014/po/mostra_news.php?id=565&area=H.