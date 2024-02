Più sicurezza nei parchi: intervento straordinario del Comune per tagliare piante pericolanti

Pitigliano (Grosseto). È in corso in questi giorni a Pitigliano un intervento straordinario di potatura degli alberi ad alto fusto finanziato dal Comune con risorse proprie.

Le operazioni interessano diverse zone: nel parco di via Caduti del Lavoro sono stati potati i lecci e sono stati tagliati 8 pini che risultavano particolarmente pericolosi. Sui pini, prima del taglio, è stata effettuata una perizia da un agronomo. Viene inoltre rimossa la siepe, per gran parte secca, sul lato della strada. Le operazioni di potatura interessano inoltre i lecci presenti nel parco tra via Berlinguer e piazza Nenni. Infine, saranno potati gli alberi che si trovano sulla curva della via che porta a piazza del Mercato, davanti alla chiesina della Madonna del Fiore.

Il costo complessivo dell’intervento è di circa 20mila euro.

“Il primo obiettivo di questo intervento straordinario è la messa in sicurezza dei due parchi – spiega Alessio Celata, assessore ai lavori pubblici del Comune di Pitigliano – e in questa ottica sono state alleggerite le chiome degli alberi, che avevano bisogno da tempo di essere sistemate, poiché erano cresciute a dismisura. Sono stati tolti i rami secchi a rischio caduta e abbiamo anche risolto il problema dei pini, che rappresentavano ormai solo un elemento di pericolo. Contemporaneamente le potature consentiranno un migliore irraggiamento e una maggiore luminosità delle aree verdi. Alcuni lecci avevano raggiunto dimensioni tali da impedire ad altre piante di crescere e risultavano invasivi per le abitazioni vicine al parco. Riguardo alla siepe abbiamo deciso di rimuoverla e di non sostituirla, sempre nell’ottica di aumentare la sicurezza del parco, rendendolo ben visibile anche dalla strada.”

Soddisfazione è stata espressa da Massimo Ulivieri, consigliere comunale con delega al verde pubblico: “Era un lavoro atteso da tempo dai cittadini che lamentavano lo stato delle piante e le criticità per le abitazioni vicine – spiega Ulivieri –. L’amministrazione comunale ha risposto con un intervento profondo e risolutivo che consentirà finalmente di migliorare l’estetica dei parchi, di aumentarne la sicurezza e di riportare gli alberi ad una dimensione tale che non arrechi fastidio e non rappresenti un problema per le case che si affacciano sulla zona verde”.