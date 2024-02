Turismo: la Bandiera arancione del Touring Club sventola su Manciano

Manciano (Grosseto). Settimane di lavoro intenso per l’amministrazione del Comune di Manciano, impegnata nella pianificazione di azioni mirate per la valorizzazione dell’offerta turistica territoriale e nella programmazione di attività strutturali, tra le quali l’ideazione e la distribuzione di nuovo materiale turistico informativo e la definizione del cartellone di eventi annuale, per consentire alle strutture ricettive di realizzare attività di promozione con largo anticipo, organizzando una migliore accoglienza.

Di grande importanza le attività di progettazione relative ai finanziamenti intercettati dall’amministrazione dal bando del Ministero delle infrastrutture e dal bando per i Comuni termali della Regione Toscana, collegati proprio al restauro di importanti presidi turistici e culturali e alla realizzazione di percorsi e di una nuova cartellonistica.

In questa cornice si inquadrano le presenze fieristiche di quest’ultimo mese per il Comune di Manciano: il Comune, grazie al Parco delle Terme di Saturnia, è stato protagonista alla fiera internazionale del termalismo di Parigi, Les Thermalies, dal 25 al 28 gennaio scorso.

Con la presenza nella kermesse francese del parco termale in particolar modo, il territorio di Manciano è stato oggetto dell’interesse di molti giornalisti delle principali testate d’oltralpe: Toscana Promozione Turistica, in virtù del protocollo d’intesa con Federterme, ha presentato ad oltre 30 giornalisti francesi l’offerta termale della regione, insieme alle caratteristiche del territorio e a segmenti peculiari quali l’outdoor (bike e hike), l’offerta enogastronomica e, appunto, l’offerta di benessere toscano, una delle più ampie in Italia.

Le testate presenti, dalla guida Routard a Le Figaro, fino a testate di settore come Top Santè ed Espace, sono state invitate a partecipare ad un press tour che coinvolgerà anche i territori dove insistono le terme principali: un nuovo modo di raccontare il territorio mancianese nella sua interezza, su tutti i mercati maggiormente sensibili, nell’ambito di un percorso di ri-posizionamento della destinazione e di valorizzazione delle sue specificità e della sua offerta multiforme, che può contare su così tante tipologie di ricettività.

Si è inoltre appena conclusa la Borsa italiana del turismo, a Milano, che si è tenuta dal 4 al 6 febbraio: un’edizione dal rinnovato interesse per gli operatori internazionali, presenti in grande numero.

Gli operatori sono sembrati particolarmente attenti all’offerta toscana, quindi anche all’area mancianese, rappresentata da Toscana Promozione Turistica al padiglione 3, e all’offerta termale toscana, rappresentata all’interno di Thermalia by Federterme, il villaggio termale dove sono passati oltre 100 operatori turistici e che vedeva il Parco delle Terme di Saturnia presente come vera e propria realtà turistica, in forze di tutta la ricettività rurale e piccolo – medio alberghiera circostante, suscitando grande interesse nei mercati danese, tedesco e austriaco e dai Paesi Bassi.

Emozionante, infine, la cerimonia di consegna delle Bandiere arancioni, tra le quali il Comune di Manciano, alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè e di molte personalità del turismo italiano, in una sala gremita da oltre 50 giornalisti e più di 250 sindaci.

Spiega l’assessore al turismo Andrea Caccialupi: “E’ stata una cerimonia simbolica per un riconoscimento non solo formale ma soprattutto sostanziale, che comporterà una serie di azioni importanti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta turistica mancianese, sia strutturale che puntuale, per l’immediato futuro”