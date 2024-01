Accordo tra Banca Tema e Comune per la gestione della sala Petruccioli: “Utilizzo più semplice per i cittadini”

Pitigliano (Grosseto). È stata firmata la convenzione tra Banca Tema – Terre etruche di Valdichiana e di Maremma e il Comune di Pitigliano per la futura gestione della sala Petruccioli con durata del contratto di 8 anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 e con possibilità di rinnovo. L’accordo prevede che la sala, situata in piazza della Fortezza numero 5, di proprietà di Banca Tema, per i prossimi 8 anni venga gestita dal Comune attraverso la formula del comodato d’uso gratuito.

“Con il passaggio della gestione al Comune la sala Petruccioli torna pienamente a disposizione della comunità pitiglianese – commenta soddisfatto il sindaco Giovanni Gentili –. L’obiettivo comune che si sono dati con questo accordo amministrazione comunale e Banca Tema è infatti quello di creare le condizioni per arrivare alla piena fruibilità della sala da parte dei cittadini e sicuramente il percorso intrapreso consente di rendere più semplice e veloce la richiesta di questi spazi da parte di chi ne vorrà usufruire rispetto all’iter precedentemente previsto per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Credito cooperativo. Crediamo fermamente nel potenziale della sala Petruccioli come luogo di incontro, di cultura e di dialogo per la comunità di Pitigliano. Ringraziamo quindi la banca per sensibilità dimostrata. Questo è il proseguimento di un percorso che è iniziato nel 2022, con un altro contratto di comodato d’uso riguardante altri locali in piazza della Repubblica, che ora sono a disposizione dell’Accademia musicale di Pitigliano.”

Anche il vicepresidente di Banca Tema Valter Vincio esprime soddisfazione: “Nel solco della proficua collaborazione tra Comune e Banca Tema – afferma Valter Vincio – siamo lieti di annunciare questo accordo, che conferma la grande attenzione del credito cooperativo per lo sviluppo sociale e culturale del territorio. Il nostro obiettivo è quello di rendere questo spazio aperto e accessibile a tutti i cittadini. La decisione di far gestire la sala Petruccioli al Comune attraverso un comodato d’uso gratuito è un segno tangibile del nostro impegno verso la comunità e rafforza la nostra presenza sul territorio come istituzione che va oltre il ruolo di istituto di credito. Aspettiamo con entusiasmo di vedere come la sala Petruccioli potrà ospitare eventi, iniziative e attività di vario genere che arricchiranno la vita culturale di Pitigliano”.