Rifiuti, Vignali: “Minoranza incompetente, creato danno di immagine per il paese”

Manciano (Grosseto). “Continuano discorsi senza senso da parte della minoranza sulla questione della nuova raccolta dei rifiuti. Stavolta si è scomodato il consigliere comunale Antonio Camillo, che da ex assessore all’ambiente ha dimostrato tutta la sua incompetenza in materia sparando dati strampalati, mistificando la realtà al fine di gettare fango sul lavoro effettuato. Dati che magari agli occhi dei non addetti ai lavori possono suscitare un grande effetto, ma che sono privi di fondamento”.

Queste le parole di Daniela Vignali, assessore all’ambiente del Comune di Manciano, dopo un altro attacco sui rifiuti da parte della minoranza.

“In un territorio vasto come quello di Manciano – continua Vignali – lamentarsi delle postazioni piene il 25 e 26 dicembre, durante la conclusione della sostituzione delle vecchie postazioni con quelle informatizzate, può essere solo il frutto di un attacco sterile e strumentale. Prima di Natale, precisamente il 23 dicembre, l’ufficio Ambiente ha perlustrato tutte le frazioni e il capoluogo per verificare che i contenitori informatizzati fossero funzionanti e che non ci fossero rifiuti gettati a terra. Purtroppo durante le festività natalizie, quando i rifiuti si accumulano maggiormente, può succedere che i contenitori si riempiano rapidamente: sta nella buona educazione dei cittadini non abbandonare i rifiuti a terra e di certo questo atteggiamento dei pochi non può pregiudicare il buon funzionamento di un progetto di successo, comprovato anche da tanti altri comuni e di cui noi andiamo orgogliosi per i progressi fatti.

Ne approfitto, a proposito, per ringraziare i cittadini che nei mesi scorsi hanno iniziato a utilizzare i nuovi contenitori e che hanno contribuito notevolmente a incrementare la raccolta differenziata nel nostro comune, consapevoli dei disagi e di eventuali disservizi che possono crearsi fisiologicamente quando si intraprende un nuovo percorso. Ribadiamo la piena disponibilità dell’ufficio Ambiente nel cercare di risolvere tutte le questioni legate al tema dei rifiuti in questo delicato momento. La foto fatta circolare dalla minoranza era relativa a una postazione ‘sporcata’ nel giro di una notte e l’amministrazione aveva subito fatto attivare il servizio Lepre di Sei Toscana, il servizio specifico di pulizia delle piazzole. Dunque, quella foto oltre a creare un danno di immagine a Manciano e alla sua gente, è stata utilizzata per dare un messaggio distorto del servizio di raccolta. Questo è tutto l’amore per il territorio dimostrato dalla minoranza che, pur di infangare l’operato della maggioranza, mette in cattiva luce il nostro territorio senza alcuna vergogna e ritegno.

Per quanto riguarda le postazioni mancanti in certe zone rurali, questa amministrazione si è opposta alla scelta del gestore Sei Toscana di togliere i cassonetti durante il periodo natalizio, ma questa è stata una decisione legata a una riorganizzazione interna dei servizi. Precisiamo, inoltre, al consigliere Antonio Camillo che il costo di ammortamento dei contenitori, si attesta su un importo massimo pari a 525 euro a contenitore, pari quindi a circa la metà rispetto a quelli indicati nell’articolo della minoranza (1000 euro a contenitore). Il progetto di raccolta è ancora in fase di conclusione e per giudicarne la bontà degli effetti sarà necessario attendere del tempo. I dati sulla raccolta differenziata comunicati da questa amministrazione nel proprio comunicato, purché provvisori, risultano essere veritieri ed attendibili, poiché estrapolati dal sito del gestore rifiuti Sei Toscana e nei primi mesi del 2024, saranno trasmessi, come di consueto, ad Arrr per la loro validazione”.

“Non intendo più – conclude Vignali – continuare a perdere tempo a rispondere alle diffamazioni dei consiglieri di minoranza e dei loro compagni di partito. Continuerò a lavorare come sempre fatto accanto ai cittadini, senza rispondere più ad attacchi privi di senso. Di seguito lo storico dei valori della percentuale di raccolta differenziata del precedente assessore all’ambiente, attuale consigliere di minoranza Antonio Camillo, quindi dopo 5 anni di importanti e imponenti strategie ambientali: media: 21,56%. Anno 2023, nel mese di agosto, a tre mesi dalla conclusione del primo importante stralcio di revisione del servizio di raccolta stradale, la raccolta differenziata ha toccato il 41,47%. Dati certificati, dati veritieri e alla mano. Sicuramente questo è un percorso duro e difficile, ma con l’aiuto di tutti riusciremo in questo atto di civiltà che tanto merita il nostro meraviglioso territorio perché la terra non è un’eredità dei nostri padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli”.