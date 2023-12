Rifiuti, l’assessore: “Cresce la raccolta differenziata, il sistema funziona”

Manciano (Grosseto). “Da maggio 2023 a novembre 2023 la raccolta differenziata nel comune di Manciano è aumentata, passando dal 36,27% a più del 40%, solamente con la sostituzione della metà delle nuove postazioni previste. In questi pochi mesi, sul territorio c’è stato quindi un salto in avanti di circa quattro punti percentuali: un dato che tenderà naturalmente a crescere con la conclusione dell’istallazione dei contenitori sulla rimanente parte del territorio comunale”.

Questi sono i dati riferiti dall’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali: quindi, stando sui numeri e sui fatti concreti, l’amministrazione comunale risponde all’attacco del segretario del Pd Alessandro Giomarelli in merito al tema dei rifiuti.

“Il sistema funziona e non sono io a dirlo, ma i numeri – afferma l’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali –. L’assessorato all’ambiente ha organizzato nel corso dell’anno numerosi incontri con i cittadini e con le utenze non domestiche per informare loro sia sui calendari, sia sul posizionamento delle installazioni dei contenitori. È chiaro che in un momento di transizione come questo, che interessa la sostituzione dei contenitori su un territorio vasto come il nostro, terzo in Toscana per estensione, possano venire a crearsi dei momenti di criticità, per i quali la nostra amministrazione è a completa disposizione dei cittadini che possono rivolgersi all’ufficio Ambiente del Comune, che fa da tramite con gli enti competenti per risolvere le eventuali problematiche che possono insorgere. Sono inutili e demagogiche le affermazioni del segretario del Pd, che farebbe bene a guardare in casa propria anziché infangare continuamente il nostro operato”.