Approvato il bilancio di previsione: aumentata l’imposta di soggiorno, gli investimenti previsti

Manciano (Grosseto). Rifacimento della copertura delle scuole di Marsiliana e primo stralcio dei lavori di rifacimento delle scuole di Saturnia. Questi i progetti al centro del bilancio di previsione 2024-2026 approvato venerdì 22 dicembre in Consiglio comunale, a Manciano.

Altro passaggio importante in Consiglio è stato quello della proroga per altri due anni del Piano operativo, strumento che assicura uno sviluppo sano e sostenibile che stabilisce le porzioni di territorio, sia urbanizzato che rurale, in cui è possibile intervenire con operazioni di trasformazione o di tutela, recupero e valorizzazione, in attesa che venga approvato il piano strutturale intercomunale tra i comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano.

“Questo schema di bilancio – afferma l’assessore al bilancio del Comune di Manciano, Marco Galli – è stato improntato, per la prima volta, con le modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, il quale impone delle tempistiche rigide. Questa amministrazione si era comunque posta l’obiettivo di approvare il bilancio prima possibile al fine di rendere operative fin da subito le scelte politiche del triennio di riferimento. Infatti, nonostante l’intesa raggiunta nella Conferenza Stato Città del 7 dicembre scorso circa la proroga del bilancio al 29 febbraio 2024, è rimasta ferma l’intenzione di approvare entro dicembre gli strumenti di programmazione del prossimo triennio. Il bilancio di previsione approvato è in linea sia con il programma di questa amministrazione sia con le varie normative e limitazioni di carattere economico finanziario.

Per quanto riguarda la parte corrente siamo intervenuti esclusivamente sull’imposta di soggiorno, innalzando le tariffe per destinare il gettito a un progetto di sviluppo turistico. Nel dettaglio, nella parte degli investimenti sono previsti, per l’annualità 2024, i lavori di rifacimento della copertura delle scuole di Marsiliana e il primo stralcio dei lavori di rifacimento delle scuole di Saturnia. Queste due opere, per una stima totale di 1.402.500 euro, sono finanziati per 202.500 euro con gli oneri di urbanizzazione e per 1.200.000 euro mediante ricorso all’indebitamento. Le rate di ammortamento che il Comune dovrà affrontare per tale indebitamento si compenseranno quasi totalmente con i mutui, il cui ammortamento è terminato nell’ultimo quinquennio. Quindi l’ammortamento del mutuo avverrà senza ulteriori irrigidimenti del bilancio rispetto a quelli esistenti, in modo da garantire la medesima flessibilità degli esercizi precedenti e nell’ottica di influire il meno possibile sul nuovo patto di stabilità, a tutt’oggi in discussione a livello europeo, ma di cui non si conoscono ancora le ripercussioni”.

“Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno – spiega l’assessore al turismo Andrea Caccialupi –, il 22 dicembre è stata inviata dall’ufficio Tributi del Comune di Manciano a tutte le strutture ricettive del territorio una comunicazione ufficiale per e-mail con il nuovo piano tariffario”.

“Al livello politico – afferma il gruppo di maggioranza – riteniamo incredibile come l’ex assessore ai lavori pubblici, Valeria Bruni, possa essersi astenuta sul voto della proroga del Piano operativo e anche sull’innalzamento dell’imposta di soggiorno. La minoranza, invece, divisiva e miope come sempre, anche questa volta non ha perso l’occasione di andare contro lo sviluppo del territorio, contro il rifacimento delle scuole, di fatto contro le famiglie e i bambini”.