“Vitozza un tesoro da salvare”: l’appello del sindaco ai parlamentari maremmani

Sorano (Grosseto). Un appello ai parlamentari e ai consiglieri regionali della provincia di Grosseto sulle criticità di Vitozza, la “città di pietra”: lo ha rivolto il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, inviando la pubblicazione “Vitozza un tesoro da salvare”, a cura del Comune, che vede tra l’altro i contributi dei professori Carmela Crescenzi (Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze), di Federico Selvi (Dipartimento di Scienze e Tecnologie ambientali e forestali dell’Università di Firenze) e del direttore del Museo di storia naturale della Maremma Andrea Sforzi, che sono impegnati in studi e ricerche su quella che viene definita la “Matera dell’Italia centrale”.

La pubblicazione, alla quale ha contribuito Banca Tema, vede anche i contributi della Proloco di San Quirico, de “I Custodi delle Vie Cave” , del presidente della cooperativa La Fortezza e della responsabile dell’Ufficio cultura del Comune.

Nella lettera a parlamentari e consiglieri Regionali, il sindaco sottolinea che “purtroppo numerosi appelli, in particolare alla Soprintendenza ai beni artistici e archeologici,” sono caduti nel vuoto. A ora non ha avuto risultati la richiesta di un finanziamento alla Regione Toscana per predisporre il progetto di recupero complessivo di tutta l’area, ritenuto ammissibile, ma non finanziato per mancanza di fondi.

Il sindaco precisa che l’intento della pubblicazione è “di sensibilizzare quanti possono dare una mano a tutti i livelli per salvaguardare un patrimonio storico e naturalistico di grande importanza scientifica, culturale e turistico-ambientale, unico nel suo genere”.