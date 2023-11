Pulizia di strade e monumenti: interventi del Comune in paese

Manciano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Manciano avvisa i cittadini che in data odierna, lunedì 20 novembre, sono iniziati i lavori di lavaggio stradale e monumentale in via Marsala e in piazza della Rampa.

Questa azione, per la riqualificazione del decoro urbano, proseguirà per altri tre giorni.

A partire, invece, dal 27 novembre e fino al 5 dicembre verrà espletata l’attività di pulizia in piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe del centro storico.

Il Comune si scusa per gli eventuali disagi arrecati alla cittadinanza e alle attività commerciali, a fronte dell’interesse al mantenimento del decoro urbano.