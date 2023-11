Decoro urbano: al via la pulizia di strade e monumenti in paese e nelle frazioni

Manciano (Grosseto). L’assessorato all’Ambiente del Comune di Manciano ha iniziato nella giornata di ieri, mercoledì 8 novembre, un percorso per il decoro urbano attraverso la pulizia, mediante vapore, di strade e monumenti nel territorio comunale. L’operazione ha riguardato nello specifico San Martino sul Fiora (nella foto in alto, prima della pulizia e dopo) e Manciano (nella foto in basso) e proseguirà in tutte le frazioni. Inoltre, come richiesto dai cittadini nei vari incontri sul territoriom sono state installate, in ogni borgo, le postazioni per gli indumenti usati.

“Per noi – afferma l’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali – è un’azione importante su tutto il Comune in termini di decoro e riqualificazione urbana. I nostri borghi sono il biglietto da visita per i turisti che vengono a conoscere le nostre bellezze e non possiamo di certo deluderli. Mantenere in ordine e pulite le strade e i monumenti è dovere di tutti. L’amministrazione comunale c’è, affronta le problematiche e le risolve in nome della collettività”.